Falleció el histórico periodista deportivo Marcelo Araujo

El reconocido periodista deportivo Marcelo Araujo falleció a los 78 años, según confirmó la prensa internacional.

El relator argentino, cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, estaba internado en el hospital Italiano de Buenos Aires debido a complicaciones de salud que arrastraba desde la pandemia.

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De acuerdo con el diario Olé, el narrador había perdido movilidad propia y fue sometido a una traqueotomía para poder respirar.

Marcelo Araujo falleció a los 78 años. (Habemus Futbol/Instagram)

Su legado en la televisión deportiva

Durante décadas, Marcelo Araujo fue una de las voces más reconocidas del fútbol televisado. Alcanzó gran popularidad como conductor y relator del programa Fútbol de Primera, que lideró entre 1989 y 2004.

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Años después, en 2009, también formó parte del proyecto Fútbol para Todos, donde relató partidos de la máxima categoría del fútbol argentino.

Su estilo apasionado y su presencia en la televisión dejaron una huella profunda en varias generaciones de aficionados al deporte.