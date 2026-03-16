Legionario tico al fin debutó en Europa tras una larga espera

Kenay Myrie tuvo sus primeros minutos con el Copenhague. (Copenhague FC/Copenhague FC)

La historia de Kenay Myrie como legionario arrancó este domingo tras debutar con el Copenhague FC, el club más importante de Dinamarca.

El lateral derecho entró como titular y jugó 80 minutos en el partido ante el Odense en el que lamentablemente cayeron 2-1 como visitante.

El exjugador del Saprissa se integró al conjunto danés desde mediados de enero y mientras y adaptarse le tomó un par de meses, hasta que este domingo le dieron el chance.

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A luchar por la categoría

Hasta el momento, Kenay solo había sido convocado a un partido desde su llegada, en el que no pasó del banquillo el 21 de febrero, además había disputado un amistoso el 23 de enero, unos días después de su llegada.

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Myrie llegó en un momento complejo para el gigante danés, tras una mala temporada en la que el equipo quedó en el grupo de descenso, según el formato de competencia, aunque no parece estar en gran riesgo al tener 29 unidades, 10 más que los dos equipos coleros de la tabla.

Unos meses antes de acabar el certamen, el torneo se parte en dos, los primeros seis puestos juegan en un grupo que pelean por el campeonato y los segundo seis, caen en otro que disputa no descender a la segunda división.