Así fue el debut de Kenay Myrie con el FC Copenhague de Dinamarca

El defensor Kenay Myrie sumó sus primeros minutos con el FC Copenhague de Dinamarca.

Este viernes, el lateral fue titular en un partido amistoso que jugó contra el Boldklubben af 1893. El exjugador del Saprissa jugó durante 70 minutos y el partido cerró 3-2, con victoria para el club de Myrie.

Una de las complejidades con las que se enfrenta el costarricense en su nueva aventura es el clima. El encuentro se disputó a -2 °C y, según las fotos que aparecen en las redes sociales del equipo europeo, Kenay jugó con guantes y con un buzo debajo de su pantaloneta.

LEA MÁS: Papá de Kenay Myrie habla de su salida al extranjero: “es un primer paso y es muy bueno”

Kenay Myrie jugó su primer partido con el FC Copenhague de Dinamarca. Foto: Instagram FC Copenhague. ( Foto: Instagram FC Copenhague./Foto: Instagram FC Copenhague.)

Con buen ambiente

El miércoles anterior, el tico estuvo en la grada durante el juego entre Copenhague y Nápoles, por la Champions League y tuvo un buen recibimiento de parte de los aficionados.

El 16 de enero, Saprissa oficializó la salida del futbolista:

“El Morado de 19 años de edad fue formado en nuestras Divisiones Menores y realizó su primer entrenamiento con la máxima categoría el 17 de junio de 2023.

LEA MÁS: El jugador de Saprissa, Kenay Myrie, fue destacado entre los laterales más completos del mundo

“En ese momento, se mantuvo alternando entre el primer equipo y la Sub 21 Morada, hasta que realizó su debut en el Torneo de Copa el 4 de setiembre del 2024 contra el Santos de Guápiles”.