Abuelo de Kenay Myrie relata la nueva vida de su nieto en Dinamarca: “Le decían ‘pura vida’ en el estadio”

El defensor Kenay Myrie sumó sus primeros minutos con el FC Copenhague de Dinamarca, y hubo una persona muy especial para él que siguió de cerca su debut con el equipo europeo.

Víctor Reyes, secretario técnico de Alajuelense, es el abuelito paterno de Kenay; por eso, ‘Mingo’ —como se le conoce en el ambiente futbolero— madrugó para estar al tanto del debut del joven defensor.

Este viernes, el lateral fue titular en un partido amistoso contra el Boldklubben af 1893. El exjugador del Saprissa estuvo en cancha durante 70 minutos y el encuentro cerró 3-2, con victoria para el club de Myrie.

El FC Copenhague mostró en sus redes sociales imágenes del muchacho durante el encuentro. A Kenay se le vio con guantes negros y un buzo debajo de su pantaloneta, pues el clima al momento del juego era de -2 °C.

Mingo conversó con La Teja sobre lo que ha logrado su nieto mayor.

Kenay Myrie jugó su primer partido con el FC Copenhague de Dinamarca. Foto: Instagram FC Copenhague. ( Foto: Instagram FC Copenhague./Foto: Instagram FC Copenhague.)

Felicidad total

Mingo confesó que no cabe de la felicidad al ver el crecimiento del joven desde que debutó con la camisa del Saprissa, en los cuartos de final del Torneo de Copa 2024.

“Recuerdo cuando debutó en el Torneo de Copa; comenzó a destacar, se veía que tenía condiciones y poco a poco fue ganando oportunidades. Chope (Paulo César Wanchope) le dio más regularidad y Vladimir le dio minutos, aunque a veces también lo dejaba en banca.

“Sin embargo, eso no era motivo para que él no pudiera demostrar; desde que fue convocado a la Copa Oro se abrió un abanico de posibilidades y se le permitió ver un horizonte diferente.

“Y esto fue creando altas expectativas y el semestre pasado no se dio, pero afortunadamente se logró el salto y estamos muy felices y orgullosos por verlo cumplir un sueño”, añadió.

Kenay es el mayor de 6 nietos y todos se dedican al deporte, gracias al amor que comparten sus familiares, por el fútbol principalmente y todos son la adoración de don Víctor.

Víctor Reyes, abuelo de Kenay Myrie contó cómo vive su nieto su nueva oportunidad en Dinamarca. Foto: Víctor Reyes. (Foto: Víctor Reyes. /Foto: Víctor Reyes.)

Kenay y su hermano Kenan son los nietos mayores, con 19 años. Les sigue su hermana Kyara, de 16 años y quien juega voleibol; luego está Carlos Daniel, quien también tiene 16 años y se encuentra en las ligas menores de Carmelita.

Luego está Kyan, el hermano menor de Kenay, quien a sus 14 años ya está en la Liga; al igual que su primo Gabriel, de 12 años, quien también se forma en el CAR.

“Cuando comenzaron a caminar, iba y les compraba un balón y un uniforme; los llevaba a las escuelas de fútbol y así se fueron enamorando del deporte. Todos han logrado cosas muy importantes y me siento orgulloso de cada uno de ellos.

“En el caso de Kenay, estoy contento por lo que está logrando, por tener ese importante con el Copenhague y esperamos que ese contrato que le dieron por 4 años lo sepa aprovechar al máximo, que aproveche la parte formativa, integral y lo que representa estar en Europa”, comentó.

Al pendiente

Sobre el partido de este viernes, Mingo relató:

“El juego comenzó a las 5 de la mañana, y aunque no pudimos verlo en vivo, conté con el apoyo de un muchacho, llamado Esteban León, que vive en Dinamarca y estuvo cerca, contándonos todos los detalles.

“En este primer partido jugó 70 minutos y rescato lo positivo, el poder acoplarse pese al clima y me alegro que ya lo estén considerando y preparando para lo que viene, que es el torneo local y ojalá sea tomado en cuenta para Champions”, añadió.

El orgulloso abuelo reveló algunos secretos que le ha contado el nieto sobre esta aventura:

“Es un club muy profesional, me contó que ahorita vive a 8 minutos del centro de entrenamiento y luego se irá a un apartamento que está a 15 minutos del estadio.

Kenay Myrie fue presentado en su nuevo equipo, la semana anterior. Fotos: Instagram Copenghague. (Copenhague/Copenahgue)

“Como allá el clima es tan frío, entrena al mediodía y obligatoriamente llega a desayunar y a almorzar en el club. Me contó que lo están tratando muy bien y que tanto el técnico como sus compañeros lo recibieron de la misma forma y han sido muy atentos con él”, añadió.

Además, Kenay le explicó cómo la pasó el miércoles cuando fue al estadio a presenciar el partido entre su club y el Nápoli, por la Champions League.

“Roy (su papá) se fue con él, para ayudarle en la firma de contrato y todo lo que ha sido el proceso de adaptación.

“El miércoles estuvo en el Parken Stadium, en el juego de la Champions League, y tuvo un buen recibimiento de parte de los aficionados: le decían ‘pura vida’ y le aplaudieron a su llegada. Fue un momento muy especial para él”, añadió.