Deportes

Kenay Myrie vivió una experiencia inolvidable con el FC Copenhague

Kenay Myrie entró en la convocatoria para el duelo contra el FC Barcelona y visitó el estadio del equipo azulgrana

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El defensor costarricense Kenay Myrie vivió una nueva experiencia, desde que se vinculó al FC Copenhague de Dinamarca.

Este martes, el cuadro danés hizo el reconocimiento de cancha del estadio Camp Nou, sede del Barcelona de España, equipo al que enfrentarán el miércoles, en la Champions League.

LEA MÁS: Abuelo de Kenay Myrie relata la nueva vida de su nieto en Dinamarca: “Le decían ‘pura vida’ en el estadio”

Kenay Myrie estuvo en el Camp Nou.
Kenay Myrie estuvo en el Camp Nou. Foto: Instagram FC Copenhague. (Foto: Instagram FC Copenhague./Foto: Instagram FC Copenhague.)

Kenay en el Camp Nou

Kenay entró en la convocatoria para este duelo y visitó el estadio del equipo azulgrana, que será a las 2 p.m., hora tica.

En las redes sociales del FC Copenhague aparece Myrie junto a dos de sus compañeros, en el mítico estadio barcelonista.

Kenay Myrie estuvo en el Camp Nou.
El Barcelona jugará con el cuadro danés, a las 2 p.m. hora tica. Foto: Instagram FC Copenhague. (Foto: Instagram FC Copenhague./Foto: Instagram FC Copenhague.)
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaKenay Myrie
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.