Kenay Myrie vivió una experiencia inolvidable con el FC Copenhague

El defensor costarricense Kenay Myrie vivió una nueva experiencia, desde que se vinculó al FC Copenhague de Dinamarca.

Este martes, el cuadro danés hizo el reconocimiento de cancha del estadio Camp Nou, sede del Barcelona de España, equipo al que enfrentarán el miércoles, en la Champions League.

Kenay Myrie estuvo en el Camp Nou. Foto: Instagram FC Copenhague.

Kenay en el Camp Nou

Kenay entró en la convocatoria para este duelo y visitó el estadio del equipo azulgrana, que será a las 2 p.m., hora tica.

En las redes sociales del FC Copenhague aparece Myrie junto a dos de sus compañeros, en el mítico estadio barcelonista.