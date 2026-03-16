Cartaginés alcanza el liderato con el sello de Amarini Villatoro

El Cartaginés es el nuevo líder del torneo, luego de derrotar al Saprissa 2-1 este domingo en el estadio Fello Meza.

Además, los brumosos se beneficiaron, horas antes, de la caída del Herediano en casa ante Liberia.

Tras asumir ese primer puesto, figuras del club comentaron acerca del trabajo realizado por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro.

Pese a que en lo internacional los brumosos quedaron eliminados ante el Vancouver en la Concachampions, los azules hicieron una eliminatoria muy competitiva ante los canadienses con un técnico que demostró que sabe competir de gran manera.

Además, fue subcampeón de Centroamérica tras caer ante Alajuelense, dirigiendo al Xelajú en el certamen anterior.

Con gol de Núñez Cartaginés venció a Saprissa (Rafael Pacheco Granados/Cartaginés vs. Saprissa)

Ahora son los líderes absolutos con 23 unidades, una más que Herediano, dos que Saprissa y cinco sobre el campeón nacional Alajuelense, y es por esto que La Teja consultó en zona mixta sobre la clave de Amarini para inyectar su sello en este conjunto brumoso.

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, en una práctica del equipo esta semana. (Cartaginés/Cartaginés)

“Siempre he respetado el trabajo, nos acomodamos a la persona que tenemos al frente, a nuestro líder; él tiene buena lectura, tiene una idea de juego diferente, creo que nos ha funcionado, además de la importancia del grupo”.

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“Ya voy a cumplir dos años acá; jugadores como Luis Flores, Núñez, también marcan mucho la diferencia. Cuando usted conoce a un jugador, es más fácil. Entonces, el conocer tan bien a nuestros compañeros es importante para conocer al compañero al dedillo y con los movimientos; a veces salen solos”, recalcó Suhander Zúñiga.

Amarini Villatoro tiene al Cartaginés en la cima del torneo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cristopher Núñez fue otro de los que comentó acerca del inicio de este campeonato con Amarini Villatoro, afirmando que se marcaron un objetivo con el guatemalteco y por el cual se está luchando.

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“Era un partido para dar ese mensaje al grupo; desde que empezamos nos trazamos un objetivo y lo vamos logrando, dependemos de nosotros. No es solo llegar ahí y ya, queremos mantenernos y ver cada partido como una final, pero vamos paso a paso”, aseguró el volante blanquiazul.