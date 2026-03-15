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Cristopher Núñez demostró con sus declaraciones ser un gran capitán para el Cartaginés

Cristopher Núñez resalta el momento de Cartaginés que lo ha llevado a ser tomado en cuenta en la Sele además del liderato en el torneo

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Por Eduardo Rodríguez

Cristopher Núñez fue una de las grandes figuras de la remontada del Cartaginés 2-1 sobre el Saprissa con ese segundo tanto que le otorgó no solo los tres puntos a los brumosos, sino que además le brindó a los de Amarini Villatoro el primer lugar en solitario del actual certamen.

Núñez habló como un buen capitán y puso por delante lo grupal antes que lo individual, hasta con su llamada a la Sele.

Cartago logró aprovechar esa sorpresiva derrota en casa del Herediano ante Liberia y es el nuevo líder, algo que para Cristopher Núñez es de mucha ilusión por el momento actual que viven en el semestre.

Cartaginés vs. Saprissa
Cristopher Núñez fue llamado a la Selección Nacional (Rafael Pacheco Granados/Cartaginés vs. Saprissa)

“Rescatar al grupo por el esfuerzo que se hizo; hubo jugadores que no jugaron en su posición, como Douglas de delantero, Marcelo de lateral derecho y bueno, rescatar eso, y eso nos da para el grupo, para seguir fuertes y unidos”, comentó en zona mixta tras la victoria.

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“Empezamos perdiendo y no es fácil darle vuelta a un marcador contra un equipo como Saprissa, rescatar ese esfuerzo, las ganas que tuvimos; por el marcador de Herediano era más que una final y gracias a Dios pudimos sacar este resultado en casa”, mencionó el volante.

El mediocampista comentó acerca de su llamada a la Selección Nacional de Costa Rica para el microciclo, el primero del nuevo entrenador patrio Fernando Batista.

Cartaginés vs. Saprissa
Cartaginés es el nuevo líder del torneo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Mucha motivación; antes solo llamaban uno o ninguno del Cartaginés. Eso quiere decir que estamos haciendo un muy buen trabajo en el torneo. Felicitar a mis compañeros; ojalá podamos demostrar para que haya más jugadores en próximos llamados”, opinó el habilidoso capitán brumoso.

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“Ahora todos comienzan de cero, ahora lo que queda es demostrar esta gran oportunidad para ganarse una oportunidad; cuando jugaba afuera, solo llamaban gente del torneo local; cuando me vine, solo gente de afuera, pero bueno, ahí está la oportunidad, solo queda demostrar para ganarse un puesto”, aseguró Núñez.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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