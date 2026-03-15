Amarini Villatoro lanza inesperado comentario sobre Hernán Medford

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, estuvo mesurado y muy tranquilo luego del triunfo conseguido este domingo ante el Saprissa que le permitió llegar al liderato del Clausura 2026.

Amarini Villatoro dio el primer golpe en Costa Rica en los duelos con Hernán Medford. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las declaraciones del técnico brumoso fueron muy sosegadas, pero hubo un momento en el que salió un poco del guion y fue cuando le preguntaron por su colega Hernán Medford, rival de este domingo y contra el que aseguró lleva un récord muy parejo en sus enfrentamientos.

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El entrenador guatemalteco conoce al Pelícano desde hace rato, se enfrentaron en el fútbol chapín en varias ocasiones y afirma que tienen una relación de respeto. En Costa Rica el primer duelo fue a favor del foráneo.

“Entre nosotros han sido duelos muy parejos; con Marquense y Xelajú no le pude ganar y él no me pudo ganar cuando estaba en Guastatoya y él en Municipal. Es un buen estratega y tengo una admiración muy grande por él, por lo que ha hecho a nivel centroamericano. Es de ese top de técnicos costarricenses de los que hay que aprender; entre los que están Hernán, Jeaustin Campos, “Machillo” (Óscar Ramírez) y Mauricio Wright”, comentó.

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Amarini Villatoro contó cómo le dio vuelta al encuentro ante el Saprissa, (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Sobre el encuentro, Amarini comentó que habló con sus jugadores en el medio tiempo, pues debían darle vuelta a la situación.

“No soy mucho de hablar de lo que pasa en un camerino. Creo que en el primer tiempo nos faltó creérnosla un poco más y la charla del segundo tiempo fue: yo puedo, yo creo. A veces el jugador duda en esta clase de partidos y he tratado de meterles eso en la cabeza: no somos menos que nadie. El trabajo del grupo ha sido bueno, muy resiliente y, en la dificultad, hemos salido adelante.

“Pegamos en los momentos justos y logramos aguantar los últimos minutos, sabiendo que el juego de ellos iba a ser directo, que muchas veces les ha dado resultado. Fue un marcador justo porque fuimos efectivos”, destacó.