¿Ubicatex a Saprissa? La pregunta que más incómodo a Hernán Medford tras perder con Cartaginés

Hernán Medford asegura que Cartaginés ganó bien y no hay excusas en la derrota de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford, técnico del Saprissa, no hizo mayor drama de la derrota de Saprissa ante Cartaginés; sin embargo, hubo una pregunta que sí lo incomodó.

El comunicador Juan Carlos Sanabria Mata le consultó si lo ocurrido ante los brumosos fue una especie de “ubicatex” para su equipo, por como se dieron las cosas ante un rival que llegó con muchas bajas y no tenía básicamente a ningún delantero.

“Yo no sé por qué ubicatex, si ya habíamos perdido un partido, ganamos otro, entonces lo de ubicatex no sé porqué lo dice. Nosotros seguimos haciendo lo que tenemos que hacer.

“Imagínense que cada partido que perdamos tenías que hacer un ubicatex. Cada partido que usted pierde tiene que reconsider que hizo mal y bien, pero esa palabra no cabe aquí, le respeto su opinión, pero no cabe“, comentó.

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Hernán Medford aseguró que Saprissa debe mejorar la definición de cara a gol. (Rafael Pacheco Granados/Cartaginés vs. Saprissa)

El término no le hizo gracia al Pelícano y descartó que haya sido de esa forma al asegurar que ellos también llegaron con muchos lesionados.

“Y lo que me dice Cartago, me parece que no se ha analizado lo de Saprissa, porque tiene un montón de lesionados. Vio la cantidad de sub-21 que había en la banca, eran seis jugadores, entonces porque no dice también que teníamos muchos lesionados.

“También nosotros estábamos igual que Cartago hoy, prácticamente, pero eso no es de quitarle méritos a Cartago que ganó bien”, aseguró Hernán.

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Para Hernán hablar que Cartaginés venía a menos por sus bajas es hasta faltarle el respeto, porque da a entender que los otros jugadores no tienen capacidad.

“Más bien usted diciendo eso es como quitarle méritos a Cartago que ganó bien, sea quien sea tuvo para jugar. ¿Sabe cuál es el problema? El día que ponga a los utileros a jugar, ahí sí es problema.

“Cartago puso a los jugadores que tiene y que para eso están en en el club El día que ponga a los utileros a jugar, ahí sí es cierto que digo yo, ‘no está bien’, cada jugador de Cartago es valioso”, destacó.