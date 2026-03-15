Partido entre Cartaginés y Saprissa terminó con un caliente pleito y tenemos la evidencia

La afición sacó a los gritos al aficionado. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Un pleito en el cierre del partido entre Cartaginés y Saprissa en el estadio Fello Meza fue la nota fea luego de la derrota del Monstruo por 2-1.

La Teja estaba presente en el coliseo azul y tomamos las imágenes de la pelea, en el que un aficionado morado fue hasta expulsado del estadio por parte de la seguridad.

El video no lo publicaremos por un tema de derechos de transmisión de la televisora oficial, pero acá les describiremos qué fue lo que pasó.

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La seguridas se encargó de sacar al aficionado del estadio. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Aficionado fue expulsado del estadio

La discusión se pasó de los cabales, el fanático tibaseño por poco agrede a unos blanquiazules y si la seguridad no se mete, aquello hubiera pasado a los golpes, motivo por el que lo hicieron sacado del estadio.

Para este domingo, el Cartaginés prohibió el ingreso a su estadio de la Ultra Morada para evitar problemas, sin embargo, se dieron con otros aficionados.

Al partido le faltaba apenas un minuto para concluir cuando se dio el altercado.

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