Pedro Navarro y Christian Sandoval despedazaron a árbitro Bryan Cruz por polémica jugada

En Liberia quedaron muy molestos con el rendimiento del árbitro Bryan Cruz. (Mayela López/Mayela López)

El árbitro Bryan Cruz entró en la mira de la polémica este sábado tras perdonarle una roja a Everardo Rubio, defensor del Herediano, por un golpe muy fuerte contra Mauricio Villalobos, volante del Municipal Liberia.

El golpe del mexicano mandó al pampero al hospital y este domingo los aurinegros confirmaron que el jugador sufrió una fractura de mandíbula y están a la espera de si necesitará o no cirugía.

“El jugador Mauricio Villalobos sufrió una contusión en el maxilar derecho durante el encuentro. Fue trasladado de emergencia, en condición estable y consciente, al Hospital San Vicente de Paúl de Heredia, donde los exámenes confirmaron una fractura en la mandíbula”, indicó el club.

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Duras críticas por no mostrar roja

Tras ver la aparatosa acción para Pedro Navarro, analista arbitral de Teletica es insólito que no le hayan expulsado a Rubio y cuestionó que es una jugada de un juicio terrible en la que no se necesita ni VAR para definir qué pasó.

“Esa leyenda urbana que si yo voy al balón entonces puedo llevarme lo que sea, eso no es cierto, acá el jugador herediano pone en riesgo la integridad física del rival, lo ve de frente, sabe qué está ahí y aun así arremete con toda la fuerza habida y por haber y nunca encoge la pierna, se encoge hasta después del contacto”, comentó Navarro.

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Christian Sandoval le tiró durísimo al árbitro Bryan Cruz y asegura que está en primera solo por la intervención de su mamá. (Captura de video/Captura de video)

Para Navarro la inconstacia arbitral es algo que se está comiendo al referato tico.

“Está ahí solo por su mamá”

Sandoval atacó duríisimo a Cruz, a quien lo tachó de falta de capacidad y además dijo que Bryan está pitando gracias a su mamá.

“Yo no voy a defender a Enrique Osses (presidente de la Comisión de Arbitraje), pero qué culpa tiene Osses que Bryan Cruz sea un árbitro tan malo y que está ahí porque usted y yo lo sabemos, señor Pedro Navarro, que está ahí porque es hijo de Patricia Miranda, por eso suceden y suceden otras jugadas y no pasa nada”, tiró Christian.

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Miranda fue árbitro e instructora arbitral en la Fedefúbol y en el 2019 dejó su puesto para evitar malos entendidos, sin embargo, ya su hijo llevaba rato pitando en primera.

La jugada fue muy polémica, al punto que el técnico de Liberia, José Saturnino Cardozo y su gerente deportivo Hancer Zúñiga, arremetieron contra la decisión de Cruz.