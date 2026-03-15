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¿Le dejaron de pitar un penal al Herediano ante Liberia? Exsilbatero dice esto al respecto

Henry Bejarano dio su veredicto en polémica jugada

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Por Henry Bejarano Matarrita

Cuando el marcador estaba 0-2 a favor de Liberia, una jugada que dejó algunas dudas en el área pampera generó la polémica, ya que pudo significar el descuento para el Herediano.

Una posible zancadilla en el área pampera no fue marcada por el juez central y tampoco el VAR intervino para llamar al silbatero y que se revisara, algo que para Henry Bejarano fue un error arbitral que perjudicó a los florenses.

Heredia vs Liberia
Un posible penal contra Herediano no se pitó y debió hacerse según Henry Bejarano (Mayela López/Mayela López)

Sí es penal, hay un contacto abajo, no me cabe duda, muy claro”, afirmó Bejarano, analista arbitral de La Teja acerca de la acción.

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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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