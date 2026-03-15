¿Fue el Herediano beneficiado por el arbitraje ante Liberia por la no expulsión de una de sus figuras? Exárbitros lo dejan claro

El duelo entre Herediano y Liberia tuvo una acción muy polémica en los primeros instantes del compromiso, cuando ya los pamperos estaban por delante en el marcador con un parcial de 0-1.

Según exárbitro se debió expulsar a Rubio del Herediano (Mayela López/Mayela López)

En una jugada de Everardo Rubio en la que le dio una fuerte patada a la altura de la mandíbula a Mauricio Villalobos, el silbatero central y VAR coincidieron en no expulsar al florense.

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Ante esta determinación, el exárbitro Marvin Amores dejó claro que el azteca debió ver la roja.

“Debía ser expulsado. Es una conducta violenta del jugador del Herediano”, dijo el exsilbatero tras la acción sobre el pampero.

Por su parte, el analista de La Teja, Henry Bejarano, también coincidió con Amores.

“Es roja por juego brusco grave. Y el VAR, dónde está. El jugador de Herediano tenía que irse expulsado”, sentenció Bejarano.