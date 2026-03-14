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Herediano vs Liberia: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este sábado?

El Club Sport Herediano recibe este fin de semana a Municipal Liberia en el estadio Carlos Alvarado, en un partido clave para los florenses en su lucha por mantenerse en el liderato del campeonato

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Por Hillary Chinchilla Marín

El Club Sport Herediano se enfrentará a Municipal Liberia en un partido importante del campeonato nacional, donde los florenses buscarán una victoria que les permita mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

El encuentro se disputará este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado, casa del conjunto rojiamarillo.

¿Dónde ver Herediano vs Liberia?

Herediano vs. Liberia por la sexta jornada del Torneo Apertura 2025.
Herediano recibirá a Liberia en el estadio Carlos Alvarado en una jornada clave del campeonato. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El compromiso entre Herediano y Liberia podrá seguirse en televisión a través del canal FUTV, que transmitirá el partido en vivo para los aficionados.

El duelo forma parte de una jornada clave del torneo, especialmente para los florenses, que llegan con la presión de mantenerse en el primer lugar.

Herediano quiere sostener el liderato

El equipo dirigido por Herediano necesita sumar los tres puntos para mantener el liderato del campeonato, ya que Saprissa ganó en la jornada anterior y se mantiene muy cerca en la tabla.

Actualmente, los rojiamarillos suman 22 puntos, mientras que el Saprissa tiene 21, por lo que cualquier tropiezo podría permitir que los morados se adueñen del primer lugar.

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Por su parte, el Municipal Liberia llega a este compromiso ubicado en la octava posición del torneo, con la intención de sumar puntos que le permitan acercarse a los puestos de clasificación.

Herediano se enfrento a Pérez Zeledón por la jornada 9, Torneo de Clausura 2026.
Los rojiamarillos buscan mantener el liderato del torneo ante la presión de Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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