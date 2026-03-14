Técnico de Pérez Zeledón respondió a Bryan Segura tras su mensaje en redes y dejó claro lo que pasa en el club

El mensaje que publicó Bryan Segura, portero del Municipal Pérez Zeledón, antes del partido ante Alajuelense generó reacciones dentro del propio equipo generaleño.

Tras el compromiso, el entrenador Luis Orozco y el guardameta titular Miguel Ajú se refirieron al tema en conferencia de prensa y zona mixta.

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Segura había explicado en redes sociales que no fue convocado para el encuentro por una decisión técnica, lo que llamó la atención entre los aficionados del club, ya que es el portero titular de los generaleños.

La respuesta del técnico

Luis Alberto es originario de Sinaloa y jugó en clubes como el Cruz Azul y los Xolos de Tijuana. Instagram Luis Orozco. (Instagram Luis Orozco. /Instagram Luis Orozco.)

Consultado sobre la publicación del arquero, el técnico Luis Orozco aseguró que no presta mayor atención a lo que ocurre en redes sociales y defendió las decisiones deportivas del equipo.

“De las redes sociales veo poco. No he visto nada. No sé qué puso, no me interesa. De los jugadores que no están… pues Alexander Mora, que fue el que vino por Bryan Segura, quiero darle minutos”, afirmó el entrenador.

El estratega explicó en conferencia de prensa que la decisión responde al momento deportivo del equipo y a la intención de darle oportunidad a otros futbolistas.

“Como las cosas no nos salen bien queremos meter a nuestra gente. Miguel Ajú lo ha hecho bien. Alexander Mora es el que va a jugar o va a la banca, se lo ha ganado el chico; alguno de los otros lo acompañará”, añadió.

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Por su parte, el portero Miguel Ajú, quien había sido titular en los últimos partidos del equipo, también fue consultado sobre la publicación de su compañero.

El guardameta explicó que no vio el mensaje, ya que desde hace varios años decidió alejarse de las redes sociales.

Según indicó, tiene tres años sin utilizar redes, por lo que no estaba al tanto de lo que había publicado Segura.

Aun así, aseguró que conversará con su compañero y le brindó su respaldo dentro del equipo.

Bryan Segura fue claro en redes sobre porque no fue convocado ante Alajuelense

Nota realizada con ayuda de IA