Pérez Zeledón sacude su banquillo antes de enfrentar a Alajuelense

El Municipal Pérez Zeledón hizo un ajuste en su cuerpo técnico de cara al juego con Alajuelense, que será este viernes, a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los Guerreros del Sur abrirán la jornada 12 ante los rojinegros y, debido a los resultados que ha conseguido el equipo en el torneo de Clausura, la dirigencia apostó por un cambio, para mejorar el rendimiento del cuadro generaleño.

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Alajuelense enfrentará a Pérez Zeledón, este viernes, a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Foto: prensa LDA. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Cambios

Juan Luis Artavia, presidente de Pérez Zeledón, dio declaraciones a TV Sur Pérez Zeledón y confirmó que Robert Arias, gerente deportivo del club, se incorporó al cuerpo técnico de Luis Orozco, para que lo acompañe y logren entre ambos mejorar los resultados.

“Hacer cambios en el cuerpo técnico del equipo es irresponsable en este momento. Será hasta el final del torneo cuando tomemos decisiones. Sin embargo, decidimos que el gerente deportivo se incorpore a los entrenamientos para saber cómo se está manejando el cuerpo técnico, así como los jugadores”, afirmó.

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Los Guerreros del Sur tienen 10 partidos sin ganar y la última vez que se dejaron los 3 puntos fue el 13 de enero pasado, cuando vencieron a San Carlos 3-1 en el estadio Municipal de Pérez Zeledón.

En el torneo de Clausura 2026, el equipo josefino tiene 9 puntos, luego de 1 victoria, 6 empates y 4 derrotas.