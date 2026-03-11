En Alajuelense se rinden ante otra noche mágica de Washington Ortega

En la Liga Deportiva Alajuelense, el nombre de Washington Ortega es sinónimo de noches grandes, y una vez más ante el LAFC lo demostró siendo figura para que los tricampeones de Centroamérica salieran con un empate a uno de Estados Unidos.

Por sus diversas paradas, el uruguayo fue catalogado como el mejor jugador del duelo de ida entre norteamericanos y ticos, y luego del compromiso, en Alajuelense destacaron su valor en el arco.

Washington Ortega tuvo una noche de ensueño en el juego de ida entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

“Demuestra su compromiso, hubo algunos con un rendimiento impecable, otros no se notaron tanto, pero sé que cumplieron con las instrucciones que les dieron, así que estoy muy agradecido con todo el grupo y felices, pero pensando desde ya en el otro partido”, mencionó el presidente manudo Joseph Joseph en zona mixta.

LEA MÁS: ¿Le bajó el piso al gol de Bran? Jugador de LAFC no pudo ocultar la frustración tras duelo ante Alajuelense

Otro de los rojinegros que destacó, no solo al Washi, sino a todo el plantel, fue el defensor manudo Santiago Van Der Putten.

“Buenísimo, yo creo que el Washo es un excelente portero que trabaja día a día, pero yo creo que tanto él como Ronaldo, como Ángel, desde los delanteros hasta el portero, todos fuimos importantes para la defensa porque defendemos los once y atacamos los once. Entonces creo que se le tiene que reconocer a él, pero también es un mérito grupal”, expresó el zaguero liguista tras el empate a uno.

Alajuelense sacó un empate a uno en Estados Unidos ante LAFC (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Ortega manifestó su parecer tras el juego luego de ser nombrado el más valioso del encuentro después de una gran noche para Alajuelense.

LEA MÁS: Machillo Ramírez dijo la clave para que Alajuelense diera la gran sorpresa ante Los Ángeles FC

“La clave está en el esfuerzo que hicieron los compañeros para llevarnos un resultado importante, en el cual creo que, si hablamos antes de, es un marcador que sirve mucho. Quizás se nos escapó el triunfo por ahí, pero bueno, vamos a nuestra casa a intentar sacar este resultado y poder avanzar, que hace muchos años que no se pasa”, comentó Washington.

El próximo juego entre LAFC y manudos será el martes a las 7 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto.