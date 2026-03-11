Torneo Nacional

Machillo Ramírez dijo la clave para que Alajuelense diera la gran sorpresa ante Los Ángeles FC

Óscar Ramírez habló de cómo su equipo sacó un resultado que muchos no creían posible antes de ir a Los Ángeles

Por Sergio Alvarado
Óscar Ramírez rescató el funcionamiento colectivo de Liga Deportiva Alajuelense ante LAFC en Los Ángeles, en la Copa de Campeones de Concacaf.
Óscar Ramírez destacó el espíritu costarricense cuando está en situaciones que lo hacen por menos. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Óscar “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense, habló con mucha sinceridad sobre el empate que sacaron este martes en la cancha de Los Ángeles FC en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

El técnico erizo afirma que apeló a esos momentos que han hecho grande al fútbol costarricense, en el que se le ha dado por menos y saca lo mejor de sí.

Nuestro fútbol, nuestra cultura, nuestra idiosincracia va por el tema emotivo. Con situaciones en desventaja como en Italia 90 tuvimos la capacidad y la parte emotiva para nuestro primer Mundial y en Brasil 2014 nos tocaron tres campeones mundiales y quedamos primeros.

Somos capaces de muchas cosas. A nivel internacional hay costarricenses en puestos muy importantes. Estos retos nos caen bien y nos ayudan a hacer grandes proezas”, dijo.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 10: Son Heung-Min #7 of Los Angeles Football Club is held up by Aar�n Salazar #24 of Liga Deportiva Alajuelense as he attacks the goal during the first half of the CONCACAF Champions Cup 2026 at Banc of California Stadium on March 10, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Alajuelense fue un equipo muy solidario en la marca para evitar dar espacios a jugadores como Heung-Min Son. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

El Machillo además habló del estudio que realizó del cuadro estadounidense cargado de estrellas y cómo hacer para frenar a un rival de esas características.

“Hablamos de un 50-50 en son de broma y acá el nivel y lo que ha hecho la MLS de traer figuras con un bagaje importante, fuimos inteligentes en neutralizar eso. Allá trataremos de tener una vocación más ofensiva, con la preventiva en sus transiciones. Ahora, el viernes es otro partido importante, contra Pérez Zeledón, que también es difícil. Se planeó bien, estos partidos son como finales”, destacó.

Colmillo en escenarios internacionales

Ramírez recordó sus experiencias en la Concacaf en la que enfrentó a equipos mexicanos y gringos llenos de estrellas, algo que no es nuevo para él.

“En el caso mío ya son varias veces en esto, la última vez fue contra un equipo que yo le llamaba la OEA (Montreal Impact), con todos extranjeros. Tengo a un asistente muy bueno, que es mi complemento, que es Wardy Alfaro".

"Antes yo hacía el trabajo y ahora él, de lo que se vio aquí, de contener a muchachos con capacidades individualidades. Tenemos la esperanza de poder terminar esto el martes, sería honroso, pero todavía falta”, contó.

