¿Le bajó el piso al gol de Bran? Jugador de LAFC no pudo ocultar la frustración tras duelo ante Alajuelense

El empate a uno entre LAFC y la Liga Deportiva Alajuelense por la ida de octavos de final de la Concacaf Champions Cup fue motivo de mucho júbilo entre los rojinegros y a su vez dejó a los norteamericanos con un gran sinsabor de boca.

Luego de acabar el encuentro, en las redes oficiales de la Concacaf Champions Cup, el jugador del club de los Estados Unidos Ryan Hollingshead no pudo ocultar la frustración y hasta dejó una frase alrededor del gran tanto que hizo Alejandro Bran, que puso en su momento adelante a los liguistas.

Ryan Hollingshead no pudo ocultar la frustración tras empaete ante la Liga (Pantallazo FB Concacaf Champions Cup/Pantallazo FB Concacaf Champions Cup)

“Un juego muy complejo para nosotros, tuvimos la bola todo el tiempo, pero ellos hicieron su gol. Me gustó cómo jugamos, pero no creo que él (Alejandro Bran) marque ese gol otra vez. El fútbol no siempre es justo, pero estamos listos para la batalla en Costa Rica e ir a ganar allá”, mencionó el futbolista del LAFC.

“El juego es frustrante por cómo fue; tuvimos muy buenos momentos, tuvimos la posición, el control de todo el partido, tenemos que ser más clínicos en el último sector de la cancha, tener personalidad para la otra semana”, comentó.

El futbolista reconoce que van a ver durante la semana videos de los manudos para poder encontrar los puntos flojos de los vigentes tricampeones de Centroamérica.

Washington Ortega tuvo una noche de ensueño en el juego de ida entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

“Creo que tenemos que ver videos para ver dónde podemos quebrarlos”, advirtió Hollingshead sobre el duelo del próximo martes.

Alajuelense, en caso de ganar por cualquier marcador, se clasifica a cuartos de final, de igual forma con un empate sin goles, mientras que un 1-1 alarga la eliminatoria hasta con la opción de llegar a penales, mientras que una paridad por más de una anotación le da el boleto a los de la MLS, al igual que cualquier victoria en el Alejandro Morera Soto.