Concacaf premió a Washington Ortega tras el partidazo que se jugó en Los Ángeles

Concacaf declaró a Washington Ortega como el mejor jugador del partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Concacaf.com)

Washington Ortega dio todo un show en Los Ángeles, en la ciudad de las estrellas, el arquero uruguayo fue la gran figura para el empate a uno que sacó Alajuelense allá.

Luego del encuentro, la Concacaf nombró al arquero como el jugador del partido, le dio un reconocimiento por ello y destacó en sus redes sociales su gran actuación.

"Las atajadas de Washington Ortega mantuvieron el empate en la visita de Alajuelense“, publicaron en un video acompañado de algunas de sus tapadas.

LEA MÁS: Vea el golazo con el que Alajuelense se adelantó en el marcador ante Los Ángeles FC

Las atajadas de Washington Ortega mantuvieron el empate en la visita de Alajuelense 🧤



El Jugador Superior del Partido presentado por Michelob Ultra 👏 pic.twitter.com/ovIpnCnBjv — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

Ortega habla sobre las claves de Alajuelense

El desempeño de Ortega fue reconocido en general por los medios y tras salir a la zona mixta en el estadio BMO en Los Ángeles, habló sobre su gran noche.

“La clave está en el esfuerzo que hicieron los compañeros para llevarnos un resultado importante, en el cual creo que si hablamos antes de, es un marcador que sirve mucho”

“Quizás se nos escapó el triunfo por ahí, pero bueno vamos a nuestra casa intentar sacar este resultado y poder avanzar, que hace muchos años que no se pasa”, comentó.

LEA MÁS: Alajuelense ya logró en Los Ángeles algo que hoy muchos creen imposible

Washington Ortega habló del empate que sacó Alajuelense en Los Ángeles

Agradecimiento a los aficionados

Ortega tiene mucha confianza que en el Morera Soto, el León pueda sacar la faena igual que lo hizo en Los Ángeles y agradeció a los manudos que viajaron a verlos hasta allá.

“Sabemos que el aficionado hace un gran esfuerzo para venir a vernos acá, alentarnos, creo que lo mínimo es sacrificarse por el escudo, por el equipo, por la institución”.