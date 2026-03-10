Joseph Joseph confiesa lo que desea hacer con Joel Campbell en Alajuelense

En la Liga Deportiva Alajuelense hay un gran debate en torno a Joel Campbell y su continuidad en la institución, ya que está próximo a finalizar contrato con el club a mitad de año.

El presidente del vigente campeón nacional, en una entrevista con Columbia, dejó más que clara su postura sobre lo que piensa de Joel Campbell como jugador.

Joel Campbell acaba contrato en junio con Alajuelense (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“A Joel, nadie le va a quitar lo bailado, tiene una carrera que muy pocos tienen, es un futbolista al día de hoy con mucho talento y capacidades y seguimos confiando en él, estamos contentos con él tanto dentro como fuera de la cancha, así que lo apoyamos, no dudamos de sus capacidades”, expresó el jerarca rojinegro.

Sobre determinar el futuro de Campbell en Alajuela, el presidente dejó claro quiénes son los que deben tomar esa determinación.

LEA MÁS: Saprissa debe tomar pronto una decisión con Jorkaeff Azofeifa que divide a la afición morada

“Soy muy respetuoso de lo que decida la parte deportiva, tanto Carlos Vela como Óscar Ramírez; está más en manos de ellos, pero yo no dudo de que él tiene un talento que muy pocos futbolistas poseen en el mundo y todavía tiene mucho que dar a la institución y al fútbol de Costa Rica”, acotó Joseph Joseph.

El mismo presidente dejó claro su deseo alrededor de renovar al número 10 de los leones.

Joseph Joseph dejó clara su postura sobre la renovación de Joel Campbell (Rafael Pacheco Granados)

“Por supuesto, sí, por algo está ahora, pero bueno, soy muy respetuoso de lo que diga el técnico y el gerente deportivo, no soy de imponer ni de obligar jamás, pero bueno, veremos qué pasa de aquí al final del semestre”, sentenció el presidente del tricampeón de Centroamérica.

LEA MÁS: Chepe Bomba soltó el nombre del canal que tendría los días contados en Centroamérica

Campbell no ha gozado con regularidad en este campeonato y no ha logrado marcar un gol en lo que llevamos del presente semestre, siendo el 2 de noviembre del año anterior, en Liberia, su último gol, en una noche en que marcó un doblete.