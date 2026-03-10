Saprissa debe tomar pronto una decisión con Jorkaeff Azofeifa que divide a la afición morada

El Deportivo Saprissa tiene en Jorkaeff Azofeifa al hombre de moda por el gran momento que vive el futbolista en la actualidad, luego de ser uno de los blancos más grandes de críticas por parte de la afición morada y ahora ser aplaudido por los mismos saprissistas.

Jorkaeff viene de ser figura en el último encuentro entre los de Tibás y el Herediano en el estadio Ricardo Saprissa, en el que brindó una asistencia para el tanto de Gerson Torres.

Jorkaeff Azofeifa es el lateral izquierdo titular de Saprissa actualmente (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El lateral izquierdo, pese a su buen presente, está próximo a finalizar su contrato con el Monstruo a mitad de año, y es que hasta ahora ha logrado que la gente esté con él.

Periodista abiertamente saprissista opina sobre el futuro de Azofeifa con los tibaseños

Ante esto, en La Teja hablamos con el comunicador deportivo Diego Obando, quien es abiertamente aficionado del Saprissa, para conocer su criterio de lo que debería hacer el conjunto tibaseño con el contrato de Jorkaeff.

“Yo creo que el muchacho está haciendo buenos partidos, ha levantado el nivel con la llegada de Hernán Medford pero para renovarlo o pensar en una renovación de dos años me parece que ya es algo un poco atrevido porque estamos hablando de un rendimiento actual, no se sabe a dos años cual va a ser, yo creo que una renovación podría ser cada seis meses y así se tendría que ir midiendo y así también el jugador se siente presionado para que pueda mantener un nivel bueno y con eso mantener su contrato”.

“Está pasando un buen momento, eso no se puede negar; se ganó la titularidad con un buen nivel, está haciendo hasta centros a gol perfectos y eso es bueno por la actualidad, pero también no olvidemos cómo tuvo que levantar bastante su nivel porque en su momento estuvo muy bajo y también debe mantenerlo”, aseguró Obando sobre Jorkaeff.

Jorkaeff Azofeifa acaba contrato en junio (Jose Cordero/José Cordero)

Extécnico de Jorkaeff opina sobre una posible renovación del futbolista en Tibás

El exentrenador de Azofeifa, Horacio Esquivel, quien conoce mucho al lateral del Monstruo, opinó sobre los méritos del jugador pensando en una posible renovación con Saprissa.

“Las cosas son de merecimiento, que uno se las gane, y en este caso yo no soy parte administrativa de Saprissa como para decir si se la ganó; lo que puedo decir es que está haciendo las cosas bien; no le caería mal que se analice para renovarlo”.

“No depende de uno, ya que uno es entrenador, no administrativo; yo no me ubico en suposiciones; lo que digo es que con lo que está haciendo merece seguir en el Saprissa”, afirmó Esquivel.

Azofeifa aprovechó la oportunidad desde la lesión de Joseph Mora, ya que en las tres primeras jornadas del presente torneo no vio minutos; sin embargo, desde la cuarta fecha del Clausura 2026 ha jugado en todos los partidos de la S en el certamen local.