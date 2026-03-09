Jorkaeff Azofeifa revela los duros mensajes y momentos que vivió con la afición de Saprissa

Jorkaeff Azofeifa es el hombre del momento en el Deportivo Saprissa luego de vivir momentos muy complicados en la institución morada.

El lateral tibaseño viene de ser clave en la victoria del Monstruo sobre Herediano, en la que otorgó la asistencia para que Gerson Torres abriera la cuenta en el juego que acabó con victoria 2-1 para los de Hernán Medford.

Jorkaeff Azofeifa reveló sobre los duros momentos que pasó por las críticas de la afición (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Ante este buen momento que vive en el presente semestre, Azofeifa contó sobre cómo hizo para salir de los complejos momentos que vivió y sobre mensajes que recibía por parte de aficionados descontentos con su rendimiento.

“Yo me bajoneaba mucho porque para nadie es un secreto que me trataban mal. Me criticaban mucho, me llegaban mensajes de que me c... en su mamá y todas esas cosas; me faltaban mucho el respeto. Era por eso, pero uno tiene que tener la personalidad y uno debe mantener la calma en este equipo.

No es fácil y uno tiene que ganarse a la afición con una barrida, quizás con un gol o una asistencia; metiendo, corriendo... así de fácil, nada extraordinario, pero siento que la confianza tiene que ganársela uno”, contó en zona mixta.

Jorkaeff Azofeifa asegura que pese a las críticas la afición de Saprissa es muy motivante para él (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El lateral tibaseño comentó los duros momentos que pasó, pero asegurando que está para grandes cosas ahora que se le están dando las cosas.

“Yo me apoyo en mis compañeros. He llegado a mi casa llorando; a veces no quería llegar ni a entrenar ni a pasar de ahí del estadio, pero uno tiene que tener personalidad y yo la tengo. Siento que estoy para grandes cosas”.

“Claramente, tener un camerino de este peso no es fácil, pero ellos me apoyan. Desde que me lo dan, yo debo cumplirles a ellos, me debo a ellos y a mi familia y a la afición con estos recibimientos, con el apoyo; claro, es exigente, pero hay que concentrarse, estar tranquilo y confiar en Dios”, mencionó el futbolista tibaseño.