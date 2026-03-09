De los silbidos a los aplausos: Jorkaeff Azofeifa, con voz entrecortada, habla de su buen nivel en Saprissa

El defensor Jorkaeff Azofeifa vive una transformación en Saprissa y lo confirmó con una destacada actuación en la victoria de 2-1 ante Club Sport Herediano, en la que el lateral morado fue uno de los puntos altos del equipo y volvió a ganarse el reconocimiento de la afición tibaseña.

En las últimas jornadas, el rendimiento de Azofeifa dentro de la cancha hizo que pasara de los silbidos a los aplausos y, en cada jornada, tiene la confianza del técnico Hernán Medford.

Este domingo, luego del encuentro ante el Team, el jugador, con la voz entrecortada, manifestó que el apoyo de sus compañeros ha sido clave para mejorar su nivel.

Jorkaeff Azofeifa, defensor del Deportivo Saprissa habló de su buen momento en el equipo morado.

“La verdad, no tengo palabras. Mis compañeros, Mariano (Torres), Kendall (Waston), los capitanes, no sé qué decir. Todos los días me levanto y trabajo con humildad; me agarro de la confianza de mis compañeros.

“Mi familia, mi novia, todas esas personas que están cerca de mí y me apoyan”, aseguró, muy emocionado.

Sobre el choque contra los florenses, el futbolista limonense aseguró:

“Sabíamos que teníamos que hacer un partido con orden; el equipo se vio muy intenso y hay que pasar la página, estamos jugando cada dos días, es fuerte, pero le echamos ganas.

“Sentimos que, gracias a Dios, estamos haciendo un buen trabajo y el rival juega. Herediano es un gran equipo, sabemos manejar este tipo de partidos y, gracias a Dios, se dio”.

Jorkaeff Azofeifa, defensor del Deportivo Saprissa ha pasado de los silbidos a los aplausos.

“Hago que se la crean”

En conferencia de prensa, el técnico Hernán Medford habló del crecimiento del futbolista.

“Les hablo a todos los jugadores, hago que se la crean, que sepan la calidad que tienen; después es de ellos. Tengo futbolistas que en esa parte escuchan y después les toca hacer las cosas en la cancha.

“Hay que estar cerca del jugador, no es solo fútbol, es también lo emocional, lo más importante para hacer el trabajo bien”, comentó.

