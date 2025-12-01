Jorkaeff Azofeifa habla de su relación con la afición de Saprissa y les manda un inesperado mensaje

Jorkaeff Azofeifa, uno de los jugadores más cuestionados por la afición del Saprissa abrió su corazón, y luego del juego contra el Municipal Liberia le pidió perdón a los fiebres morados.

El defensor sumó minutos en el cierre del encuentro ante los liberianos y luego de la victoria del equipo tibaseño conversó con los medios y reconoció que no es del agrado de los saprissistas.

Azofeifa llegó al Saprissa a mediados del 2023, procedente de Guadalupe. En enero del 2025 se fue a Pérez Zeledón, en condición de préstamo y volvió al cuadro tibaseño, para el Apertura 2025.

El jugador suma 167 minutos en el presente campeonato.

Jorkaeff Azofeifa, defensor del Saprissa reconoce que la afición lo cuestiona.

Las declaraciones de Jorkaeff Azofeifa

El jugador de 24 años se sinceró y conoce la realidad de su relación con los aficionados.

“Tengo dos años y medio acá y siempre he tenido que manejar eso (silbidos), desde la primera vez que me puse la camiseta. Lo asumo muy tranquilo; creo que Saprissa tiene una afición muy exigente.

“Soy morado de corazón y trato de dar lo mejor de mí, me salga o no me salga. Voy a morir con la mía. Sé que tengo que mejorar y trabajo cada día por superarme. Uno también es persona, es humano y tiene margen de error, se puede equivocar, por eso le ofrezco disculpas a la afición y les digo que trabajo para mejorar cada día”, afirmó el futbolista.

Saprissa derrotó 3-1 al Municipal Liberia, el domingo por la tarde.

Azofeifa afirmó que Vladimir Quesada trata de mantener una competencia sana y destacó que cada día busca por tener un espacio en el once morado.

“El camerino sabe muy bien que todos estamos compitiendo y quien ve los partidos nota que todos compiten; en los entrenamientos es igual. Es una competencia sana y eso es bueno, porque ayuda a crecer y mejorar.

“Cada uno está compacto y viene lo bonito. Dios primero lleguemos a la final”, añadió.