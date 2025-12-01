Torneo Nacional

Vea las mejores fotos de la lluvia de peluches que cayó este domingo en el estadio Saprissa

El Deportivo Saprissa realizó este domingo una de las obras benéficas más lindas y tiernas del país, la cual ya la instauró como una tradición en su casa

Por Sergio Alvarado

El Deportivo Saprissa realizó este domingo la lluvia de peluches, un evento que ya instauró como una tradición en su casa y que marca el inicio de la Navidad en el cuadro morado.

Los aficionados del Monstruo llevaron los juguetes para lanzarlos a la cancha justo cuando los jugadores salían al campo, buscando darle un toque especial y diferente a esta época del año.

Al final, más allá de lo colorido de la actividad, también es algo que genera muchísima ilusión en miles de niños que son beneficiados por estos regalos, pues los juguetes son donados a la Asociación Obras del Espíritu Santo y a la Fundación Saprissa.

En la actividad forman parte todos, pues hasta los jugadores terminan dando los peluches a los encargados de la asociación y compartiendo un momento bonito.

Vea las mejores fotos de esta actividad que se celebró por tercer año seguido.

La lluvia de peluches en el estadio Saprissa ya es toda una tradición al inicio de la navidad.
La lluvia de peluches empezaba. Ojo como volaban los juguetes multicolores. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)
La lluvia de peluches en el estadio Saprissa ya es toda una tradición al inicio de la navidad. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)
La lluvia de peluches en el estadio Saprissa ya es toda una tradición al inicio de la navidad. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)
La lluvia de peluches en el estadio Saprissa ya es toda una tradición al inicio de la navidad. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)
La lluvia de peluches en el estadio Saprissa ya es toda una tradición al inicio de la navidad. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)
La lluvia de peluches en el estadio Saprissa ya es toda una tradición al inicio de la navidad. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)
La lluvia de peluches en el estadio Saprissa ya es toda una tradición al inicio de la navidad. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)
