Tiktoker Julián Valverde enciende la polémica con comparación entre Herediano y Cartaginés

El conocido influencer nacional, Julián Valverde, que también es fiel aficionado de Liga Deportiva Alajuelense, publicó una historia en su Instagram en la que comparó a la afición de Herediano y Cartaginés, dejando en duda qué equipo tiene más aficionados.

Para Valverde, hay más brumosos que aficionados del actual monarca nacional, algo que no es de mucho agrado para los fieles florenses.

Julián Valverde, tiktoker tico dice que cree que hay más cartagos que florenses en el país. (Instagram/Instagram)

“Siento que Cartago tiene igual o un pelito más de afición que Heredia, pero Heredia tiene más movimiento en redes. En Cartago se acuestan a las 6 de la tarde, y es la verdad, y la gente se levanta a las 4 de la mañana y no hay bares. Siento que Cartago tiene más afición, al chile”, dijo Valverde en Instagram.

Julián Valverde dice que hay más aficionados de Cartaginés que de Herediano. (Julián Valverde Instagram/Julián Valverde Instagram)

En su historia, hizo una encuesta para saber cuál equipo tenía más votos, y al momento de hacer la nota, efectivamente, Cartaginés tenía más votos que el bicampeón nacional; sin embargo, no se sabe cuántos aficionados de otros equipos también hayan votado en contra de uno u otro equipo.