Vladimir Quesada se sinceró tras reconocer un detalle que fue muy evidente entre Saprissa y Liberia

Cualquiera que vea solo el marcador entre Saprissa y Liberia y observe que el juego terminó 3-1 a favor de los morados podría darse una idea que no necesiaramente se ajusta a la realidad de las cosas este domingo y Vladimir Quesada es el primero que lo sabe y reconoció.

“El partido estaba para empate”, dice Vladimir

El técnico morado fue muy sincero al decir que un empate se ajustaba más al trámite de las cosas ante un rival que hizo todos los méritos para llevarse al menos un punto.

“Era un partido para no sufrir tanto como lo sufrimos en el segundo tiempo, intercambié unas palabras con el señor entrenador de Liberia, probablemente ellos merecieron más también y el partido estaba para empate por las acciones que tuvieron”.

Vladimir Quesada reconoció que el empate ante Liberia era lo más justo este domingo, (Jose Cordero/José Cordero)

Esteban Alvarado, figura determinante

“Esteban fue el protagonista y de eso no tuvimos duda y esto lo tenemos que ver como una enseñanza, algo que tenemos que trabajar con videos y tratando de resolver qué fue lo que dejamos de hacer en el segundo tiempo con respecto al primero. El empate estuvo en ciernes, cerquísima, pero al final el fútbol es así y se dio lo que se dio”, comentó Vla.

Liberia presionó de manera fuerte al Saprissa en el segundo tiempo. (Jose Cordero/José Cordero)

Segundo lugar asegurado, pero no era la meta

El técnico destacó además que amarrar el segundo lugar es algo positivo, pero no era el objetivo que tenían en un inicio, dado que primero buscaban clasificar y luego ser líderes generales, lo que no alcanzaron luego que Alajuelense amarró este domingo la cima.

“No era nuestra primera meta ni aspiración, sino el primer lugar y no se pudo hacer, pero por lo menos aseguramos que en las semifinales cerraremos en casa la serie, que eso es importante, frente a nuestra afición y esperamos en su momento sacarle provecho.”, comentó.