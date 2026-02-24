Uno de los laterales más queridos en la historia de Saprissa analizó qué sucedió con Jorkaeff Azofeifa

Jorkaeff Azofeifa fue reconoocido por la afición de Saprissa por su buen reconocimiento en el clásico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El clásico entre Saprissa y Alajuelense sacó fortalecidos a algunos y para sorpresa de muchos en esa lista se encuentra el lateral Jorkaeff Azofeifa, uno de los jugadores más cuestionados por la afición morada.

Tanto en redes sociales como en el estadio, los fiebres del Monstruo reconocieron que el defensor ha tenido una mejora de rendimiento a la que muchos no le tenían fe.

El lateral salió de variante a los 89 minutos por Ricardo Blanco y como pocas veces lo había experimentado en su pasó por la S, lo hizo entre aplausos y reconocimiento de la gente al ver un esfuerzo y mejora en el jugador.

El análisis de Juan Bautista Esquivel sobre la mejora de Azofeifa

¿Qué ha pasado con el muchacho? Juan Bautista Esquivel, uno de los laterales más recordados y queridos en la historia morada analizó el caso y el porqué del cambio.

Para Juanbau el asunto se divide en dos aspectos: el esfuerzo del jugador y además la manera en la que ha trabajado con él Hernán Medford, pues desde la llegada del Pelícano es que ha potenciado su nivel.

“Para mí es un jugador de buenas condiciones pero creo que lo que le ha costado mantener es una constancia, creo que por condiciones en Saprissa todos los jugadores que están las tienen, pero a veces dan un rendimiento muy bueno o al menos aceptable y en otros partidos no tienen esa misma regularidad”.

“Con Hernán si algo recuerdo es que son muy exigentes en ese aspecto, en el rendimiento. Si vos tenés un muy buen partido, la exigencia es que no podés dar menos de eso en el próximo partido, a nivel de carácter y esfuerzo al menos, eso no puede faltar, mientras sea un jugador constante creo que puede tener hasta un espacio en la titular”.

Hernán Medford ha potenciado el nivel de Jorkaeff Azofeifa desde su llegada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El factor mental en el Deportivo Saprissa

Esquivel fue claro que Medford seguramente ha tenido que ver bastante en esta mejora, charlando con el jugador para empoderarlo.

“No tengo la menor duda de que en algún momento cuando Hernán llegó a Saprissa ya él sabía con quienes trabajar de una forma, con quienes de otra, si estás en Saprissa es porque tienes condiciones, pero lo mental es algo vital acá. Si en otros equipos la trabajas al 100%, acá debe ser al 110 o más”, comentó.

Juan Bautista destaca que más allá de la cancha, debe tener mucha fortaleza mental, la cual demostró en los momentos que la afición se metía mucho con él.

“Todos en algún momento tenemos días en que las cosas simplemente no salen, así es a nivel profesional en todos los momentos, lo que no puede faltarte es actitud, eso es lo que los jugadores deben entender que en Saprissa sí o sí la afición le va a reclamar”.

“La gente puede ver que no andás fino un día y está bien, pero que pelee, corra, lucha, esa actitud es la que lo va a mantener ahí, por eso la parte mental es la que lo va a mantener ahí aún más que la parte futbolística, porque si no sos capaz de mantenerte mentalmente, las condiciones no te van a mantener por sí solo”, finalizó.