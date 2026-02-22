Tifo que usó Saprissa en el clásico modificó foto original para sacar a tres jugadores ¿A quienes?

El tifo utilizado este sábado en el clásico entre clásico entre Saprissa y Alajuelense dio mucho de qué hablar. La pieza apeló a pasajes históricos de los morados ante su archirrival, un concepto que gustó a muchos por su carga nostálgica.

Sin embargo, en redes sociales la recepción fue dividida; algunos señalaron que los creadores modificaron las imágenes originales para sustituir a figuras que jugaban en ese entonces en el Monstruo, pero que luego se marcharon a la Liga.

Los jugadores borrados de la foto

Al revisar la foto utilizada y encontrar la imagen original, la cual corresponde a la temporada 2007-2008, se constata que borraron a tres futbolistas: Celso Borges, Michael Barrantes y Armando Alonso.

El tifo de Saprissa quitó a tres jugadores de la imagen original del Saprissa de la temporada 2007-2008. (Tomada de X/Tomada de X)

En la parte superior del tifo aparecen Keylor Navas, Jervis Drummond y Víctor Cordero; sin embargo, en la foto original es Celso Borges quien aparece junto al “Gemelo”.

En la sección inferior emplearon a Wálter Centeno, Fernando Paniagua y Alonso Solís, pero en la imagen real, quienes figuran a la derecha del “Mariachi” son Michael Barrantes y Armando “el Caya” Alonso. Con esto, queda claro que la intención fue omitir cualquier figura con pasado manudo en la obra.

