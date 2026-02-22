Torneo Nacional

Tifo que usó Saprissa en el clásico modificó foto original para sacar a tres jugadores ¿A quienes?

Saprissa empleó foto con una foto que modificó para sacar a tres jugadores por tener pasado en Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

El tifo utilizado este sábado en el clásico entre clásico entre Saprissa y Alajuelense dio mucho de qué hablar. La pieza apeló a pasajes históricos de los morados ante su archirrival, un concepto que gustó a muchos por su carga nostálgica.

Sin embargo, en redes sociales la recepción fue dividida; algunos señalaron que los creadores modificaron las imágenes originales para sustituir a figuras que jugaban en ese entonces en el Monstruo, pero que luego se marcharon a la Liga.

LEA MÁS: Mariano Torres le tira con todo a la Liga por las quejas del arbitraje

Los jugadores borrados de la foto

Al revisar la foto utilizada y encontrar la imagen original, la cual corresponde a la temporada 2007-2008, se constata que borraron a tres futbolistas: Celso Borges, Michael Barrantes y Armando Alonso.

El tifo de Saprissa quitó a tres jugadores de la imagen original del Saprissa de la temporada 2007-2008.
El tifo de Saprissa quitó a tres jugadores de la imagen original del Saprissa de la temporada 2007-2008. (Tomada de X/Tomada de X)

En la parte superior del tifo aparecen Keylor Navas, Jervis Drummond y Víctor Cordero; sin embargo, en la foto original es Celso Borges quien aparece junto al “Gemelo”.

En la sección inferior emplearon a Wálter Centeno, Fernando Paniagua y Alonso Solís, pero en la imagen real, quienes figuran a la derecha del “Mariachi” son Michael Barrantes y Armando “el Caya” Alonso. Con esto, queda claro que la intención fue omitir cualquier figura con pasado manudo en la obra.

LEA MÁS: Medford no se guarda nada: “Saprissa le pasó por encima a Alajuelense”

El tifo de Saprissa quitó a tres jugadores de la imagen original del Saprissa de la temporada 2007-2008.
Esta es la foto original del Saprissa del 2008. (Tomada de X/Tomada de X)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseSaprissaTifoCelso BorgesMichael Barrantes
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.