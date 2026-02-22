Mariano Torres le tira con todo a la Liga por las quejas del arbitraje

Mariano Torres indicó que en Alajuelense hablan de polémica arbitral para no reconocer que Saprissa fue mejor en el clásico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, fue muy directo y duro cuando le consultaron sobre la polémica arbitral que tanto reclaman en Liga Deportiva Alajuelense.

Para el argentino, en el León se están escondiendo detrás de las quejas arbitrales para no reconocer que los morados fueron mejores este sábado y que fueron los justos ganadores del clásico.

“No importa lo que digan ellos, ahora se tienen que defender y salir con eso, pero no pasa nada. Yo de lo que me voy a encargar de hablar es que fuimos superiores a ellos y por eso ganamos el clásico y nada más; lo que digan, allá ellos, pero ganamos bien el clásico”.

El cruce con el árbitro y la posible expulsión

Torres fue una de las figuras que dio de qué hablar en el juego, tanto por su rendimiento determinante como por una acción en la que encaró fuerte al árbitro Keylor Herrera.

Según los analistas arbitrales Henry Bejarano y Pedro Navarro, el volante morado debió ser expulsado por faltarle el respeto al central con sus gestos y gritos.

La jugada encendió aún más el debate posterior al clásico, en un partido que terminó cargado de tensión y reclamos.

Confianza total en Hernán Medford

Más allá de las polémicas, Mariano destacó el trabajo del técnico Hernán Medford, asegurando que el equipo ha ganado confianza y solidez colectiva.

“Se integró bien, de la mejor manera. Creo que es un técnico que le ha dado mucho al club, conoce muy bien la institución y nos está ayudando a seguir de esta forma, como lo venimos haciendo. Él nos da mucha tranquilidad para jugar y hacer las cosas de la mejor manera”.

El capitán también explicó que el crecimiento del equipo pasa por una cuestión de ritmo y continuidad.

“Creo que todos tenemos más ritmo. Nos conocemos más con los extranjeros, con los chicos nuevos que llegaron, y eso nos ayuda a mejorar en lo colectivo”.

Incluso comparó el momento actual con el cierre del proceso anterior.

“Si te fijás, el último partido de Vladimir es prácticamente el mismo equipo que jugó el clásico y viene jugando todos estos encuentros. La diferencia es que todos tenemos más ritmo, nos conocemos más y eso eleva el nivel para todos”.