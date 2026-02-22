Pedro Navarro critica fuertemente el VAR tras el encuentro entre Saprissa y Alajuelense

El exárbitro y comentarista Pedro Navarro lanzó fuertes cuestionamientos al VAR tras las decisiones arbitrales tomadas en el encuentro entre Saprissa y Alajuelense.

El arbitraje terminó siendo uno de los temas más comentados del clásico, especialmente por parte de los aficionados rojinegros, quienes reclamaron un penal no sancionado en la recta final del partido.

Análisis jugada por jugada en televisión

Este domingo, durante el programa Teletica Deportes, Navarro conversó con los periodistas del canal y analizó de forma detallada cada una de las acciones polémicas del compromiso.

Pedro Navarro habló sin filtros sobre las decisiones arbitrales del encuentro. (Rafael Pacheco Granados)

El exárbitro inició refiriéndose al gesto de Javier Paradela después de la primera anotación, haciendo señas hacia sus partes nobles, una acción que para el exsilbatero debía ser evaluada con mayor criterio.

Decisiones que no requerían VAR

Navarro explicó que en algunos casos no era necesario recurrir al VAR y que, aun así, se tomaron decisiones incorrectas.

Agregó que sin esta herramienta se podrían justificar ciertas acciones del árbitro central, pero que el problema radica en que existe una ayuda adicional que no se está utilizando de manera adecuada, lo que aumenta una sensación de inconsistencia.

El clásico nacional dejó un sinsabor en cuanto al arbitraje y al VAR. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Reclamos, tarjetas y expulsiones discutidas

Entre las acciones que consideró mal sancionadas, destacó un reclamo de Hernán Medford en un tiro libre a favor de Alajuelense, el cual, según su criterio, ameritaba tarjeta amarilla al técnico.

Para él, Orlando Sinclair tuvo que salir expulsado del encuentro, pues tiene contacto con un adversario y va directo a la espinilla después de haber barrido el balón.

También señaló que el reclamo de Mariano Torres, con gestos evidentes hacia el árbitro, era motivo de una segunda amonestación.

Para Navarro, la expulsión de Aarón Salazar fue excesiva, ya que la acción podía ser falta, pero no ameritaba tarjeta amarilla, especialmente al compararla con otras jugadas similares que no fueron sancionadas.

Posible penal y cierre polémico

Otra acción que generó molestia fue la falta de sanción a una jugada de Alexis Gamboa sobre Ariel Rodríguez, donde lo patea sin continuidad y con el pie contrario al que iba, acción que Navarro consideró de tarjeta roja.

Sobre la última jugada del partido, el supuesto agarrón a Anthony Hernández, señaló que Benjamín Pineda, encargado del VAR, debió llamar al árbitro, ya que este no observó la acción, recordando que el VAR no debía tomar la decisión final.

Navarro cerró su análisis criticando estas decisiones y fue enfático al señalar que “se está prostituyendo el VAR”.