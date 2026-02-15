(Video) Así reaccionó el exárbitro Pedro Navarro al recordar la visita de una modelo al estadio Saprissa

El exárbitro Pedro Navarro recordó entre risas el día en que una modelo invadió la cancha del estadio Saprissa para ofrecer un curioso autógrafo al exjugador Wilson Muñoz.

Este domingo, en la previa del encuentro entre el Municipal Liberia y el Deportivo Saprissa, en la transmisión de Teletica Deportes iban a presentar una nota sobre visitas inesperadas en los estadios y salió a la luz la vez en que la muchacha estuvo en la grama de la Cueva.

Pedro no contuvo la risa y mencionó lo que pasó entre Muñoz y la modelo, que se bajó los pantalones para que le firmara el trasero. El momento quedó para la historia.

El exárbitro Pedro Navarro reaccionó a uno de los momentos más jocosos del fútbol nacional. Foto: Fanny Tayver. (Fanny Tayver Marín)

Los periodistas Jorge Martínez y Gustavo López también recordaron lo que pasó, en especial Tavo, quien en ese entonces laboraba para Monumental y estuvo frente a frente con la modelo.

Lo que pasó en el estadio Saprissa

Todo pasó el 18 de enero del 2004, previo a un encuentro del equipo morado y Liberia Mía.

Ese día, la modelo Viviana Angulo llegó al estuche, como presentadora del programa “Caliente caliente”, que se transmitía por canal 42, y cuando Muñoz atendía a los medios, previo al arranque del partido, la rubia le pidió que le diera un autógrafo.

A Wilson Muñoz, exjugador del Deportivo Saprissa una modelo le pidió un curioso autógrafo. Archivo. (Archivo./Archivo.)

Wilson accedió, pero jamás se imaginó que la modelo le pediría que le firmara su trasero y, cuando vio que la modelo se bajó el pantalón, él, como un caballero, le dijo que no estamparía su firma en esta zona del cuerpo.