Wilson Muñoz recordó entre risas el día en que una modelo le pidió un inusual autógrafo

Wilson Muñoz recordó el día en que una modelo le pidió un inusual autógrafo. Foto: Lente morado. (Foto: Lente morado./Foto: Lente morado.)

Wilson Muñoz, exjugador del Deportivo Saprissa recordó, entre risas, el día en que le pidieron un inusual autógrafo.

LEA MÁS: ¿Recuerdan a Luis Diego Cordero? Exjugador de Saprissa le dio un giro total a su vida

El exmediocampista de 50 años fue nombrado la semana anterior como el técnico de la categoría Sub-21 del Municipal Liberia y conversó con La Teja sobre su presente en el fútbol y aprovechamos para preguntarle sobre lo que le ocurrió aquel 18 de enero del 2004.

Ese día, los morados enfrentaban a Liberia Mía en el estadio Saprissa y antes del juego, el jugador fue abordado por la prensa.

La modelo Viviana Angulo llegó al estuche, como presentadora del programa “Caliente caliente”, que se transmitía por canal 42 y cuando Muñoz atendía a los medios, previo al arranque del partido, la rubia le pidió que le diera un autógrafo. Wilson accedió, pero jamás se imaginó que la modelo le pediría que le firmara su trasero.

“Fue un momento muy extraño, porque jamás me esperaba algo así. Uno medio conocía a los periodistas deportivos, pero a ella no la había visto y cuando se bajó el pantalón no entendía qué le pasaba, todo fue muy rápido”.

“Recuerdo que al inicio pidió unas palabras para el programa, pero no sabía qué decir, después me pidió el autógrafo y cuando acepté le dio el micrófono a otra persona y se bajó el pantalón. Gracias a Dios tomé la decisión correcta y no acepté“, dijo entre risas.

En ese entonces Wilson ya estaba casado y contó que su esposa no se dio cuenta de lo ocurrido, pero el gesto de la modelo no fue bien visto por esposas de otros jugadores.

LEA MÁS: Jugador que ganó la 31 con Saprissa quedó con una espinita tras su prematuro retiro

“En ese entonces, las esposas de los jugadores iban a un palco y ellas estaban muy enojadas y le iban a reclamar a la modelo por lo que hizo, pero no pasó a más", declaró.