Jugador que ganó la 31 con Saprissa quedó con una espinita tras su prematuro retiro

Gualberto Montenegro jugó con Saprissa por 10 años y se retiró luego de sufrir una grave lesión. Cortesía.

En el 2016, una severa lesión hizo que el volante del Saprissa Gualberto Montenegro, tomara una de las decisiones más duras de su vida: decirle adiós al fútbol profesional.

El hoy exjugador, de 32 años, recordó todo lo que consideró para inclinarse por colgar los tacos y, aunque reconoce que fue algo que quiso, siente que quedó algo pendiente en su carrera. Con los morados, Montenegro alcanzó la copa 31, en diciembre del 2014.

“Me hubiese gustado seguir un poco más de tiempo y en algún momento el sueño que tenemos todos los jugadores, de representar a Costa Rica en la Selección mayor y eso fue lo que me quedó, lo que me hizo falta.

“No sé si Dios me hubiera llevado a lograrlo, pero fue el sinsabor que me quedó, lo que me hizo falta por cumplir”, dijo el exfutbolista.

Montenegro llegó al Saprissa cuando tenía 15 años, con la camisa morada hizo los procesos de ligas menores y estuvo con el Monstruo durante 10 años.

También jugó en Carmelita, de la mano de don Orlando de León, y sumó minutos con el Uruguay de Coronado.

Hoy, Gualberto vive el fútbol de otra forma, participa en un torneo de fútbol organizado por el Colegio de Ciencias Económicas y desde octubre del año pasado administra, junto a su esposa Kimberly, una escuela de fútbol llamada Ubuntu Sport Academy, en la que imparte lecciones los domingos, en las instalaciones del Colegio de Abogados y Abogadas, en Zapote.

Montenegro (tercero de derecha a izquierda, de pie) jugó con otras figuras moradas como Gabriel Badilla, Daniel Colindres y Carlos Saucedo. Cortesía.

- ¿A qué se dedica actualmente?

Trabajo en la Municipalidad de Curridabat y estoy en la parte de patentes. Ahí me encargo de aprobar las patentes, revisar que todos los requisitos vengan tal cual los solicita la ley, revisar si están al día para ver cómo se le puede ayudar al contribuyente.

Anteriormente estuve en el Saprissa, desde el 2006 y hasta el año pasado, como encargado de las Escuelas de Fútbol y trabajando con la Fundación Saprissa.

- ¿Y cómo ha estado luego de la lesión?

Tuve una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla derecha, lo que en su momento me afectó bastante, aunado a la lesión sufrí un desgarro profundo en el recto femoral, que casi me parte el músculo. Pero ahorita estoy muy bien.

A la hora de la recuperación estaba en la universidad, cursando el bachillerato en Administración de Empresas y soy muy creyente, en ese momento pedí mucha sabiduría a Dios y en el momento decidí recuperarme bien para dejar el fútbol y tomar otro rumbo. Las lesiones no me dejaban desarrollarme de la mejor manera.

Sobre el momento del Sapri: “Lo que me gusta de Saprissa es que le da mucho empuje a las nuevos jugadores y eso les ayudará a adquirir confianza. Eso se logra gracias al empuje de líderes como Kendall (Waston), David (Guzmán), que sé que es un muchacho pro equipo”.

La esposa del Gualberto le enmarcó la camisa y la medalla con la que el exjugador consiguión la copa 31 del Monstruo. Cortesía.

- ¿Se arrepiente de haberse retirado?

Hablaba con mi esposa la semana pasada y le decía que me queda como un sinsabor, por el sueño que anhela uno de seguir en el fútbol, de llegar a cumplir metas, sin embargo, fue una decisión consensuada, mi familia me fomentó valores, en especial el trabajo en equipo y así lo logré, porque en mi familia nos apoyamos mucho.

Es una decisión que tomé con mucha paz.

- ¿Practica el fútbol?

Cuando me retiré, en el 2016, pasó año y medio de que no iba a mejengas, me invitaban, pero por temor de recaer no aceptaba, porque cuando jugaba sí me lesionaba, en el equipo me ayudaban, pero ya una vez retirado, si me pasaba algo, era yo quien tenía que costear todo y no tenía los recursos.

Con el tiempo lo fui retomando y ahora participo en un torneo que organiza el Colegio de Ciencias Económicas, los sábados y así me mantengo y boto estrés.

Además, tengo un proyecto de una escuela de fútbol que mi esposa y yo abrimos el año pasado. Se llama Ubuntu Sport Academy y ha sido una bendición, los papás están muy contentos, tenemos muchos chicos y va caminando muy bien.

- ¿Suele ir al estadio?

No, tengo un par de entradas que me dan por ser exjugador, pero prefiero dárselas a personas que nunca han ido al estadio. A veces converso con conocidos y me cuentan casos de gente que quiere ir al estadio, pero no tiene los recursos y prefiero ayudar, para que disfruten de la experiencia.

Me siento más cómodo en la casa, me encanta estar en mi casa, porque mi esposa y yo hemos creado un ambiente muy lindo. Hace mucho tiempo no podía compartir con mi familia, me perdía cumpleaños, actividades familiares y ahora me gusta aprovechar el tiempo con las personas que amo.

Gualberto y su esposa Kimberly administran una escuela de fútbol. Cortesía.

- ¿Qué representa Saprissa en su vida?

Sería una palabra que signifique “más que mucho”, porque desde muy joven estuve ahí y gracias a Saprissa, a mi esfuerzo, logré cumplir sueños, llegar a primera división con Saprissa y también pude estudiar, terminar mi carrera y me pude desarrollar como ser humano, como profesional, entonces ha representado mucho y sigue representando mucho en mi vida.