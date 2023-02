Una reina de belleza es la dueña del corazón de un joven delantero del Saprissa

El delantero del Saprissa, Justin Monge es novio desde hace 3 años de María Celeste León. Cortesía.

Hace cuatro años, el delantero del Saprissa Justin Monge era un estudiante de colegio, cuando, por cosas del fútbol, encontró a una reina que le alegra los días y lo motiva para salir adelante.

Se trata de su novia María Celeste León, una muchacha de 20 años, quien en octubre del año pasado fue coronada como Señorita Pérez Zeledón y conoce las luchas que ha dado el jugador pezetero para llegar a la primera división.

El muchacho fue presentado como uno de los refuerzos del Sapri, para la presente temporada; sin embargo, casi no ha sumado minutos vestido de morado y esto dice la guapa sobre el momento por el que pasa su amado.

Nada celoso. Justin no cela su novia y es el más chineador de los dos. Con respecto al carácter, su novia reconoció que tienen carácter diferente y eso les permite llevarse muy bien.

“Justin no es una persona que se entristece por esas cosas, a veces se agüeva porque, como todo jugador, quiere sus minutos; sin embargo, él entiende que es un jugador joven y respeta las decisiones que toman sobre él y cuando no lo convocan yo lo que hago es apoyarlo, decirle que tendrá su chance”, afirmó.

El sábado, Justin volverá a la tierra que lo vio nacer para enfrentarse a su exequipo, Pérez Zeledón, que recibirá al campeón nacional a las 8 de la noche, en el estadio Municipal y su pareja está más que lista, para verlo en el estuche, si es convocado para este encuentro.

Justin es súper chineador y no cela a su novia. Cortesía.

“Mi familia también le tiene aprecio al Pérez, pero todos vamos para el estadio, espero verlo jugar. Él tiene demasiadas ganas de jugar, se está muriendo por jugar, él me dice ‘quiero tener la oportunidad y que ojalá me salga bien’, se está volviendo loco por esas ganas de jugar, yo confío en que, cuando tenga la oportunidad lo hará bien”, afirmó.

María Celeste reconoció que antes de conocer a Justin no le gustaba el fútbol, pero con el paso del tiempo le agarró el gusto y ahora lo disfruta.

“A mí no me gustaba ningún equipo tico, pero una vez que conocí a Justin me encantaba ver partidos, me gusta verlo hacer goles y no me perdía un solo partido cuando estaba acá y ahora que está un poco lejos igual lo apoyo.

“Es una oportunidad que él estaba esperando y yo me alegro por su felicidad, porque está luchando por sus sueños y yo ahora visto con orgullo y respeto de color morado, porque él está ahí”, dijo entre risas.

La joven hace unos días se hizo viral porque publicó un tuit con relación a unas declaraciones del técnico morado, Jeaustin Campos, y sobre lo ocurrido esto dijo la muchacha.

“Sí, publiqué un mensaje, pero lo eliminé a la media hora y no quisiera hablar más de eso”, agregó.

El delantero sumó minutos al cierre del juego entre Saprissa y Cartaginés. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Amor colegial

Justin y María Celeste jalan desde el 2020 y la guapa nos contó cómo se conocieron.

“Yo estaba en el Liceo Fernando Volio, en décimo año y él en el Técnico de San Isidro y estaba en quinto año. Él iba a jugar partidos a mi colegio y de vez en cuando lo veía y con el paso del tiempo comenzamos a conversar y así fue como nos hicimos novios.

“En eso, a mí no me pasaba por la mente participar en concursos de belleza, eso lo hice hasta el año pasado, cuando aposté por el Señorita Pérez Zeledón y lo gané”, añadió.

La pareja trata de mantener un perfil bajo, pese a que Monge ahora tiene más exposición al ser jugador de Saprissa y ella es conocida en el cantón josefino, por representar la belleza de las generaleñas.

“Nosotros tratamos de mantenernos al margen y cuando salimos no tenemos problema, a él de vez en cuando le piden fotos y autógrafos, pero todo bien”, contó.

¿Y cómo logran llevar una relación a kilómetros de distancia?

El 7 de enero anterior, la guapa generaleña apoyó a su amorcito en los 90 minutos por la vida. Cortesía.

“Nosotros somos amigos, la base es siempre apoyarse, y él tiene sus sueños, yo tengo los míos y nos apoyamos entre sí. Cuando se inicia en algo lo único que sentimos es agradecimiento a Dios por tener la oportunidad y yo no puedo ser egoísta, nos alegramos por lo bien que nos va en la vida.

“El vernos es complicado, porque ambos tenemos mucho que hacer, en el último mes lo he visto una vez, pero sí hablamos todos los días”, aseguró.

La Señorita Pérez Zeledón comentó que familiares y amigos pasan al pendiente de la carrera del jugador y afirmó que su amado es una persona que se da a querer y en Valle de El General la gente le desea lo mejor.

“La mayoría de mi familia es saprissista y siempre están pendientes de los partidos y esperan verlo jugar más seguido. El lunes, cuando lo metieron en el juego contra Cartaginés, me emocioné muchísimo, pese a que fueron pocos minutos y eso es lo que él quiere y sé que poco a poco irá ganándose el puesto”, destacó.

María Celeste también trabaja en un proyecto y se está preparando para el certamen Miss Mundo.

Desde junio del año pasado me estoy preparando para esto y aún no hay fechas para la etapa nacional. Mientras tanto me estoy preparando con el tema del manejo del inglés, la pasarela y también cada candidata debe desarrollar un proyecto de bien social, el mío es con mujeres sobrevivientes y pacientes de cáncer de mama y cuando tengo que ir a San José y si hay tiempo veo a Justin un ratito”, agregó.