Aficionado brasileño que le juró amor a Saprissa hizo algo que prueba aún más su locura por la S

En el Día del Amor y la Amistad, la historia de Brandon Souza demuestra que el corazón no entiende de fronteras: este joven que vive en Brasil se enamoró hace cuatro años del Deportivo Saprissa, un sentimiento que va más allá de todo y hace poco logró plasmarlo en su piel.

Todo nació como una apuesta, sin imaginarse que quedaría encantado por lo que muestra el equipo morado dentro y fuera de la cancha. Brandon, quien en su país natal es aficionado al Vasco da Gama vio una mejenga contra el Municipal Grecia y ahí quedó flechado por el fútbol de Mariano Torres y compañía.

Hace dos meses, Souza se atrevió a hacer lo que pocos ven como un gesto de amor eterno: se tatuó 6 escudos de la “S” en su pecho y en el pie derecho también se dejó tatuar un diseño alusivo al Monstruo.

Brandon aún no conoce el estadio Saprissa, sin embargo, vive apasionadamente cada encuentro de la “S” y planea un viaje a Costa Rica, posiblemente a finales de año. En una entrevista con La Teja, aseguró que el amor no se elige, simplemente sucede, y el suyo por el Saprissa es tan fuerte que confía en que Hernán Medford ayudará al equipo a tocar la gloria.

Brandon Souza, aficionado al Saprissa que llevó su amor por el Monstruo más allá de la piel. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“El amor no es algo que elegimos, simplemente sucede. Así es exactamente como me siento, incluso desde la distancia y, por desgracia, sin haber pisado nunca el estadio para animar”. Brandon Souza, aficionado al Saprissa.

A primera vista

Brandon recordó cómo se enamoró del Saprissa.

“Hace unos cuatro años, buscaba clubes para apostar, y fue entonces cuando encontré al Saprissa. Apostaba y solo revisaba los resultados después. Un día, me detuve a ver un partido en La Cueva y ganamos 4 o 5-0 contra el Municipal Grecia.

“Además de la victoria, por supuesto, lo que más me conmovió fue la afición. Me recordó mucho a mi propia afición aquí en Brasil y en este momento, puedo organizarme para ver los partidos de Saprissa e incluso veo más al club que al Vasco. Ya no apuesto y el amor quedó para Saprissa.

Este joven aseguró que, pese a la distancia, el ambiente de los aficionados en la Cueva se transmite y para él es excepcional.

Brandon Souza vive en Río de Janeiro, Brasil y desde hace 4 años es seguidor del Deportivo Saprissa. Foto: cortesía.

“El ambiente de la Cueva es sensacional, la conexión del equipo con la afición del equipo es diferente, infelizmente, no he podido ir a la Cueva, pero siento todo esto, gracias a los videos que me envían, lo que observo antes y durante cada partido y las fotos que mis amigos morados me envían”, aseguró.

Souza se tatuó hace dos meses y expresó que tiene tatuajes relacionados al amor y de homenajes a alguien o a su equipo y por supuesto, no podían faltar los del Sapri.

“Cada fin de año busco un espacio para hacerme un tatuaje. En diciembre decidí plasmar a dos de mis amores: me hice algo relacionado al Vasco y a Saprissa. En el abdomen tengo 6 escudos del Saprissa y en el pie derecho tengo a una calavera, con un sombrero saprissista.

“En el pie izquierdo tengo la calavera, con el escudo del Vasco y así los llevaré conmigo el resto de la vida. Ahora, cuando terminen los carnavales, voy con otro relacionado a Saprissa y solo voy a adelantar que me tatuaré una frase”, aseguró emocionado.

El pie derecho de Brandon también un tatuaje alusivo a Saprissa. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

No es un amor tóxico

Como en toda relación, Brandon se alegra, sufre y vive momentos complicados con el equipo de sus amores.

“Me enojo muchísimo, literalmente, y me despierto furioso cuando algo no sale bien. Pero dejando la molestia de lado, lo que más me gusta es la afición, esa fuerza que se combina con la conexión de la Cueva y nos hace imbatibles.

¿Ser aficionado al Saprissa es tener un amor tóxico?

“No porque he sido muy feliz en otros momentos y sé que estamos en una etapa complicada, sí, pero estoy seguro de que todo volverá a la normalidad con Medford.

“Me encanta ver todos los partidos, pero sin duda alguna disfruto los clásicos, sabe muy bien ganarle a la Liga. Falta poco para un nuevo clásico y confío en que sacaremos la victoria”, afirmó.