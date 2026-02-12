Mariano Torres le respondió con todo al padre de Rachid Chirino: “Tiene que respetar un poco más”

En la previa del juego de Copa entre Carmelita y Saprissa, Mariano Torres no tuvo problemas en responderle fuertemente al papá de Rachid Chirino, que ha sido muy criticado por su rendimiento con los tibaseños, algo que el argentino no tuvo reparo en contestar.

Días atrás, el padre de Chirino habló de la afición morada, señalando que son injustos con su hijo y hasta habló del trato de la prensa, mencionando a Torres.

Mariano Torres le tiró duro a padre de Rachid Chirino (Jose Cordero/José Cordero)

“Está bien digo yo que salga a defender a su hijo, tiene todo el derecho, pero después que nombre a personas como a mí o a la afición o a otros compañeros está muy equivocado, a mí si la gente me tiene cariño es porque he hecho algo en el club, llevo 10 años consecutivos jugando y las cosas me las gano dentro de la cancha, creo que está muy equivocado, si quiere defender a su equipo que lo haga pero que no me nombre a mí, ni a la afición ni a nadie”, dijo en Teletica Radio en respuesta a Carlos Chirino.

“Yo me llevo bien con el jugador, nos puede ayudar bastante, pero eso no tiene nada que ver con lo que salió a decir el padre; tiene que respetar un poco más, aparte que da ejemplos que son mentira porque cuando he cometido errores me han criticado y me callo la boca y me preparé de la mejor forma para, cuando me toque jugar, estar a la altura de la camiseta”, afirmó el capitán tibaseño.