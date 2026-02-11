Deportes

Cristian Sandoval despedaza a Elián Quesada tras fracaso de Alajuelense en torneo de Copa

Cristian Sandoval no tuvo remordimiento para tirarle duro al lateral de Alajuelense Elián Quesada

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El periodista Cristian Sandoval le tiró fuertemente a Elián Quesada luego de que el lateral fuera estelar conAlajuelense en la serie que los liguistas perdieron ante Liberia, y que los dejó fuera del torneo de Copa.

LEA MÁS: Las tres polémicas que pusieron al Herediano en el ojo del huracán en sus últimos tres partidos

“Hecho en el Arsenal y no ha marcado ninguna diferencia, y había gente que decía que éramos injustos, que no se vale, que hay que llevarlo a la selección. Vean que viene del Arsenal, nadie lo ve, y qué ha pasado con él y dónde está la personalidad del jugador para decir que estas oportunidades tengo que tomarlas”, dijo Sandoval en Teletica Radio.

Elián Quesada firmó un contrato por dos años con Liga Deportiva Alajuelense.
Elián Quesada fue criticado por Cristian Sandoval tras su actuación en el torneo de Copa (Prensa Alajuelense/Fotografía)

El lateral ha tenido muy pocos minutos desde su llegada a la Liga, pese a que fue estelar en ambas derrotas de los manudos por Copa ante los pamperos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Elián QuesadaAlajuelenseArsenalCristian Sandoval
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.