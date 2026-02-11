Cristian Sandoval despedaza a Elián Quesada tras fracaso de Alajuelense en torneo de Copa

El periodista Cristian Sandoval le tiró fuertemente a Elián Quesada luego de que el lateral fuera estelar conAlajuelense en la serie que los liguistas perdieron ante Liberia, y que los dejó fuera del torneo de Copa.
“Hecho en el Arsenal y no ha marcado ninguna diferencia, y había gente que decía que éramos injustos, que no se vale, que hay que llevarlo a la selección. Vean que viene del Arsenal, nadie lo ve, y qué ha pasado con él y dónde está la personalidad del jugador para decir que estas oportunidades tengo que tomarlas”, dijo Sandoval en Teletica Radio.
El lateral ha tenido muy pocos minutos desde su llegada a la Liga, pese a que fue estelar en ambas derrotas de los manudos por Copa ante los pamperos.