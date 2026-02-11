Cristian Sandoval despedaza a Elián Quesada tras fracaso de Alajuelense en torneo de Copa

El periodista Cristian Sandoval le tiró fuertemente a Elián Quesada luego de que el lateral fuera estelar conAlajuelense en la serie que los liguistas perdieron ante Liberia, y que los dejó fuera del torneo de Copa.

“Hecho en el Arsenal y no ha marcado ninguna diferencia, y había gente que decía que éramos injustos, que no se vale, que hay que llevarlo a la selección. Vean que viene del Arsenal, nadie lo ve, y qué ha pasado con él y dónde está la personalidad del jugador para decir que estas oportunidades tengo que tomarlas”, dijo Sandoval en Teletica Radio.

Elián Quesada fue criticado por Cristian Sandoval tras su actuación en el torneo de Copa (Prensa Alajuelense/Fotografía)

El lateral ha tenido muy pocos minutos desde su llegada a la Liga, pese a que fue estelar en ambas derrotas de los manudos por Copa ante los pamperos.