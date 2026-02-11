Futbolista de Alajuelense se llevó una noticia durísima para su carrera

La Liga Deportiva Alajuelense informó que la jugadora Katherine Arroyo sufrió una lesión en su rodilla, una de las zonas más delicadas para cualquier futbolista profesional.

“De parte de toda la institución queremos enviarle un mensaje de fortaleza y total respaldo a nuestra jugadora, Katherine Arroyo, quien sufrió una lesión en su rodilla en el partido ante AD Moravia. ¡Fuerza, Leona!”, publicó en sus redes sociales el club rojinegro.

Katherine Arroyo sufrió una lesión en su rodilla informó Alajuelense (Prensa LDA/Prensa LDA)

Las liguistas, que buscan otro cetro más a la colección de títulos, debutaron ante el cuadro moraviano el pasado sábado con triunfo para las leonas 0-2, pero con la mala noticia de la lesión de Arroyo, quien fue estelar con las dirigidas por Wílmer López.

El tiempo de baja de la futbolista eriza no fue dado a conocer aún por parte de la institución rojinegra; sin embargo, una lesión de rodilla siempre es de las más delicadas.