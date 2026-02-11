Audios del VAR revelan qué pasó en una de las jugadas más polémicas de la jornada pasada

La Comisión de Arbitraje publicó este miércoles el video y audio detrás de una de las jugadas más polémicas del fin de semana en la jornada seis, la expulsión del técnico de Guadalupe FC, Mauricio Wright.

Mauricio Wright fue expulsado el domingo ante Sporting FC. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La situación fue bastante confusa y muchos no entendieron el motivo real por el que echaron al entrenador josefino tras el choque que tuvo Jeffry Valverde de Sporting FC.

Comisión defiende la tarjeta roja

Pese a que para el club afectado, no hubo justificación para la roja y protestaron mediante un comunicado de prensa, para la Comisión de Arbitraje la expulsión está bien pues hubo una falta de parte del DT por obstaculizar la reanudación de un partido.

“Al minuto 24 después de una disputa, el balón sale por la línea de banda, en ese momento el director técnico del equipo de Guadalupe FC abandona su área técnica para dar indicaciones, por lo que el árbitro procede a llamarle la atención para que se ubique donde corresponda”.

La Regla 12 fue determinante

“Posterior a ello, el jugador número 7 del equipo Sporting, procede a reanudar el juego con un saque de banda y el técnico haciendo caso omiso a la indicación recibida, estando afuera de su área técnica impide la reanudación del juego, cometiendo una infracción a la regla 12, tipificada como expulsión para un miembro del cuerpo técnico cuando retrase la reanudación del juego cuando le corresponde hacerlo a un jugador”, destacaron.

En el audio del VAR se escucha cuando los encargados nunca dudan que es roja y le indican a Keylor Herrera que expulse a Wright.

