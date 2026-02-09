Esto debió haber pasado en la insólita expulsión de Mauricio Wright, según Henry Bejarano

Mauricio Wright fue expulsado este domingo en el partido entre Sporting y Guadalupe, en una jugada que para muchos fue insólita y en la que ni entendieron qué pasó.

Keylor Herrera echó al técnico guadalupano a los 25 minutos, al considerar que se le metió al lateral de Sporting FC Jeffry Valverde, cuando este iba a cobrar un saque de banda.

La acción fue muy confusa, en las tomas de Tigo Sports durante la transmisión del juego se ve que el entrenador ni cuenta se da por dónde viene el jugador a hacer el saque.

Al darse el choque, Valverde reclama que su rival no lo dejó hacer el cobro y lo señala para que lo sancionen, a lo que el réferi de inmediato lo expulsa, ante la sorpresa general.

En Guadalupe aseguraron que el DT estaba en el lugar indicado y que es el futbolista el que se adelanta mucho para hacer el saque de banda y por eso apelarán la acción para que le quiten la tarjeta.

Guadalupe pide la revocación de la tarjeta roja a Mauricio Wright por esta acción. 💥 pic.twitter.com/w7wRJKIgdw — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 9, 2026

Henry Bejarano: “Hubo un claro error arbitral”

Ante la situación le consultamos a Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, y este aseguró que hubo un claro error en la decisión y que el expulsado más debió ser Jeffry.

Para el exárbitro, es un muy mal manejo de la situación, tanto de Herrera como del cuarto árbitro Anderson Gómez.

La extraña expulsión de Mauricio Wright. 🔴 pic.twitter.com/HjtCHGQyb5 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 9, 2026

“La expulsión está mal hecha porque esos son temas que al árbitro y al cuarto árbitro les toca controlar, el jugador sabe que Mauricio Wright está ahí, entonces él es el que golpea a Mauricio, más bien eso es una roja para el jugador que va a ejecutar, que se le fue encima a Wright”, explicó.

Bejarano fue sumamente crítico de que un detalle tan básico como lo es el control de juego no lo manejen dos árbitros en primera división y que sus acciones sean las que generen polémica.

“Se nota que ese cuarto árbitro no sabe qué hacer, ni Keylor Herrera que es su obligación también. Allí usted llega como árbitro antes que se cobre el saque de banda, le dice al técnico que se haga para atrás, para que el jugador pueda hacer el cobro”.

“Ya si usted le hizo la advertencia al técnico y este no quiere hacer caso, usted lo amonesta y si sigue en eso, tome roja, esa expulsión está mal hecha”, comentó.

Reclamos en Guadalupe FC

Guadalupe FC reclamó por la expulsión de Mauricio Wright ante Sporting. (prensa Guadalupe FC/prensa Guadalupe FC)

Ante lo sucedido, en Guadalupe FC reclamaron y calificaron de injusta la roja a su técnico.

“Guadalupe FC informa que recurrirá a las instancias correspondientes para solicitar la revocación de la tarjeta roja mostrada a nuestro director técnico, Mauricio Wright, al considerar que la decisión arbitral fue injustificada y desproporcionada”.

“La decisión se produjo tras un contacto desmedido e intencional de un jugador rival con nuestro entrenador, quien se encontraba brindando indicaciones sin intención de interferir en la acción. Aun así, se determinó su expulsión, una resolución que no se ajusta a lo sucedido en la jugada”, explicaron.

