Mauricio Wright explota contra la prensa por supuestos irrespetos de periodistas a Guadalupe

Mauricio Wright debutó con el pie izquierdo con Guadalupe en su visita al Fello Meza ante Cartaginés, y lejos de señalar a sus jugadores o hacer autocrítica, más bien, se le fue encima a la prensa.

A Mauro le consultaron por el tema del descenso y ahí explotó.

“Ustedes faltan el respeto con esto porque todavía, imagínese que algún delincuente hace algo y todo mundo lo ve; aun así tiene el beneficio de la duda, nosotros no tenemos el beneficio de la duda”, aseguró Wright en conferencia de prensa.

Mauricio Wright asegura sentirse irrespetado por la prensa (Rafael Pacheco Granados)

El timonel guadalupano habló de sus jugadores y mencionó que vio un buen accionar de su equipo pese a la remontada de Cartago con un jugador menos.

“Si estos muchachos no tienen el temple para jugar al fútbol, no solamente pensando que el torneo pasado nos fue mal, ahora se inició aceptable contra un equipo importante que acabó bien en el torneo pasado; se le fueron jugadores, sí, pero de todos los equipos creo que Guadalupe dejó una buena sensación y es el primer partido. Si hubiéramos ganado con esos tres puntos, tampoco nos hubiéramos salvado”, afirmó el entrenador de Guadalupe.

A Wright le molesta que vean ya a Guadalupe como el equipo descendido cuando esto apenas está comenzando.

“Desde las primeras semanas nos están matando, nos están descendiendo, faltando todo el torneo por delante; para mí es una falta de respeto, es como que yo los menosprecie a ustedes como profesionales”, concluyó Mauricio.

Guadalupe debutó con el pie izquierdo ante Cartaginés (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Los josefinos son actualmente novenos de la acumulada tras la derrota en Cartago, igualados en unidades con San Carlos, 13, pero con una mejor diferencia de goles: diferencia negativa de 15 para los de Wright y 18 para los norteños.

Guadalupe se medirá en la siguiente jornada al conjunto de Liberia en el Colleya Fonseca por la segunda fecha del Clausura 2026.