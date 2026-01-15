Deportes

Amor en la gradería de sol sur: vea el momento en que una pareja se comprometió en el estadio Ricardo Saprissa

El romántico hecho se dio durante el juego entre Saprissa y Puntarenas FC, que cerró con empate 2-2

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El miércoles por la noche, una pareja vivió un momento inolvidable en la gradería de sol sur del estadio Ricardo Saprissa.

Un video, publicado por “El pódcast de la hinchada”, mostró el momento en que un hombre, llamado Ober, se puso de rodillas frente a su pareja y le enseñó un anillo de compromiso.

El romántico hecho se dio durante el juego entre la “S” y Puntarenas FC, que cerró con empate 2-2.

LEA MÁS: Sebastián Acuña revela el mensaje de Vladimir Quesada en el camerino tras la expulsión de Mariano Torres

Una pareja se comprometió en la gradería sur del estadio Saprissa.
Una pareja se comprometió en la gradería sur del estadio Saprissa. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Y dijo “sí acepto”

Su pareja, entre susto y asombro asintió con la cabeza y el feliz enamorado le colocó el anillo en la mano izquierda.

De inmediato se dieron un beso y quienes estaban cerca de ellos no dudaron en unirse a las felicitaciones.

Más de uno sacó su celular para captar este momento, porque no todos los días una pareja se compromete en la gradería de sol de la Cueva.

Pedida de matrimonio en el estadio Saprissa
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaPuntarenas FC
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.