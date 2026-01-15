Amor en la gradería de sol sur: vea el momento en que una pareja se comprometió en el estadio Ricardo Saprissa

El miércoles por la noche, una pareja vivió un momento inolvidable en la gradería de sol sur del estadio Ricardo Saprissa.

Un video, publicado por “El pódcast de la hinchada”, mostró el momento en que un hombre, llamado Ober, se puso de rodillas frente a su pareja y le enseñó un anillo de compromiso.

El romántico hecho se dio durante el juego entre la “S” y Puntarenas FC, que cerró con empate 2-2.

LEA MÁS: Sebastián Acuña revela el mensaje de Vladimir Quesada en el camerino tras la expulsión de Mariano Torres

Una pareja se comprometió en la gradería sur del estadio Saprissa. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Y dijo “sí acepto”

Su pareja, entre susto y asombro asintió con la cabeza y el feliz enamorado le colocó el anillo en la mano izquierda.

De inmediato se dieron un beso y quienes estaban cerca de ellos no dudaron en unirse a las felicitaciones.

Más de uno sacó su celular para captar este momento, porque no todos los días una pareja se compromete en la gradería de sol de la Cueva.