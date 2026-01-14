Sebastián Acuña revela el mensaje de Vladimir Quesada en el camerino tras la expulsión de Mariano Torres

El Deportivo Saprissa logró rescatar un punto de manera agónica en su cancha ante Puntarenas, pese a vivir una noche sumamente complicada tras la expulsión de Mariano Torres en la primera parte del juego.

El volante morado Sebastián Acuña reveló las palabras de Vladimir Quesada al medio tiempo, luego de que el equipo no solo perdiera a su capitán y se quedara con un hombre menos, sino que ya para ese entonces tenían el resultado en contra por una anotación.

Sebastián Acuña reveló las palabras de Vladimir Quesada al medio tiempo del juego ante Puntarenas (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“El profe nos dijo que teníamos que dar un poco más, que teníamos que correr un poquito más e íbamos a empatar el partido, la verdad es que también los que entraron de cambio nos ayudaron bastante, nos dieron ese aire que necesitábamos y, por dicha, empatamos el partido y al final hasta pudimos haberlo ganado”, expresó Acuña en zona mixta luego del 2-2 ante el Puerto.

El mediocampista saprissista también contó también sus sensaciones en un debut con un resultado que no fue el que esperaban en Tibás.

“Obviamente es una sensación difícil porque queríamos empezar bien el torneo, queríamos la victoria, pero hay que rescatar también lo que hizo el equipo, teníamos un hombre menos y pudimos empatarlo y hasta con una opción para ganar, entonces me quedo con eso”, afirmó Sebastián.

Saprissa rescató un punto en casa con un agónico tanto ante Puntarenas (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Sobre empezar como estelar el certamen, el volante morado se siente satisfecho por iniciar como cerró el torneo pasado.

“Gracias a Dios y al cuerpo técnico por darme la confianza de jugar y, obviamente, lo principal es el grupo, poder dar lo mejor al equipo para que se vea bien y darle las mayores victorias que se pueda”, concluyó.