Vladimir Quesada se une a las críticas contra el arbitraje al referirse a la expulsión de Mariano Torres

Vladimir Quesada no solo habló de la expulsión de Mariano Torres sino que analizó el inicio del torneo de Saprissa con un empate en casa

Por Sergio Alvarado

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, respondió a los cuestionamientos por el arranque dubitativo en el torneo y también se refirió a la expulsión de Mariano Torres.

Los morados empataron 2-2 en Tibás ante Puntarenas FC en un partido en el que no se vieron bien y hasta salió expulsado su referente y capitán, Mariano Torres.

El argentino se fue por una patada fuerte contra Andrey Mora, jugada en la que para analistas arbitrales y periodistas, estuvo bien la roja.

La expulsión de Mariano Torres en el foco

Pese a lo visto, Quesada defendió lo sucedido con Mariano y afirmó que a ellos no se les trata igual a la hora de juzgarlos.

Me gustaría verla, como me gustaría ver mejor las jugadas del VAR porque son muy finos cuando se trata de juzgarnos, fueron muy finos en nuestro penal en contra y no así el que se debió pitar a Bancy“.

"Lamentablemente perdemos a Mariano por uno o dos partidos más, pero tenemos a los jugadores en cantidad y calidad para suplir al capitán”, dijo.

Reacción del aficionado y lectura del técnico

El aficionado no se fue contento de Tibás, chifló a algunos jugadores y señaló el rendimiento en general, pero para el técnico, su equipo hizo un buen partido.

Hicimos un gran partido antes y después de la expulsión. Las estadísticas lo dicen, tuvimos más la posesión del balón ante un Puntarenas que hizo un buen trabajo.

Los muchachos tuvieron pundonor, garra y deseos de ganar, al final llegó el empate, que no es el resultado por el que trabajamos, ni el que debió haberse dado por lo visto en el terreno de juego”, comentó.

