Torneo Nacional

Silbidos en el Saprissa no paran y afición la emprende contra estos jugadores

La afición del Saprissa abucheó fuerte a dos de sus jugadores durante el primer tiempo en Tibás

Por Sergio Alvarado

La afición del Saprissa no perdona y este martes silbó duramente a dos de sus jugadores a quienes les recrimina su rendimiento en cancha.

Los morados la emprendieron contra Marvin Loría y Rachid Chirino, futbolistas que cuando tomaban el balón, eran castigados con los gritos y chiflas de los fanáticos.

Saprissa vs Puntarenas FC, jornada 1.
Marvin Loría es de los jugadores silbados en el Saprissa. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

De feria, Chirino fue el que se jaló el penal a favor de Puntarenas al cierre del primer tiempo, quedando en el puro foco de la acción

Los jugadores fueron sustituidos al medio tiempo por Gerson Torres y el nicaragüense Bancy Hernández, quien tuvo su debut con los tibaseños.

