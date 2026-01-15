Keylor Navas montó todo un show en uno de los estadios más difíciles e imponentes de México

Keylor Navas fue este miércoles esa muralla por la que es tan reconocido en el fútbol mundial y destacó como la gran figura para que Pumas triunfara 1-0 en su visita a Tigres, por la segunda jornada del fútbol mexicano.

Una noche consagratoria en “El Volcán”

El arquero costarricense realizó todo un show en “El Volcán”, como se le conoce al estadio regiomontano, uno de los más imponentes y de mayor presión en la Liga MX.

LEA MÁS: (Video) Keylor Navas recibió su primer gol en el inicio del torneo mexicano

Keylor Navas fue pilar para que Pumas derrotara como visitante a Tigres. (Tomada X Pumas/Tomada X Pumas)

Figura total más allá del gol

Tanto medios como aficionados destacaron que el equipo de la Ciudad de México se llevó los tres puntos en gran parte por lo hecho por el Halcón, más allá del gol anotado por Robert Morales a los 23 minutos.

LEA MÁS: Keylor Navas sorprende al aparecer en concierto de Bad Bunny en México

¡KEYLOR NAVAS SILENCIA EL VOLCÁN! 🧤🤫



El legendario portero dio una exhibición de otro planeta para frenar a Tigres en su propia casa. ¡No creerás las atajadas que hizo! 👇https://t.co/kvbp10ZOMH — Estadio Deportes (@EstadioDxts) January 15, 2026

Tigres apretó y apareció Keylor

Al verse abajo en el marcador desde muy temprano, los locales presionaron con fuerza por el empate y allí es donde Navas apareció como héroe.

“¡Keylor Navas! Con un toque hacia afuera como si todavía estuviera en el Bernabéu el tico“, indicaron en la transmisión del juego tras una gran tapada a los 37 minutos.

El generaleño cerró el partido hasta sacándole un tiro libre a la gran figura de Tigres, el francés André Pierre-Gignac.

LEA MÁS: Keylor Navas y el sentido mensaje que dio a Óscar Duarte tras duro momento que vive uno de sus grandes amigos

¡Keylor Navas (Pumas UNAM) le ataja el tiro a gol a André-Pierre Gignac (Tigres UANL), y ganan los de la CDMX! Narración de @jllopezsalido para Peacock/Universo (EE.UU.) pic.twitter.com/fYiC1xl7Ie — lilboimx (@lilboimx) January 15, 2026

¡Doble atajada de Keylor Navas (Pumas UNAM) ante Tigres UANL! Narración de @Pellomaldonado para Estrella TV (EE.UU.) pic.twitter.com/Szq9Or4m5u — lilboimx (@lilboimx) January 15, 2026

Un triunfo histórico en territorio felino

Además, con el triunfo, Pumas ganó por primera vez en doce años en “El Volcán”.

Pumas triunfó 1-0 con el tanto de Robert Morales. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)

Jugador del partido por voto popular

Tras su gran rendimiento, la cuenta oficial de la Liga MX lo nombró como el jugador del partido, por los votos realizados por la afición.

"Simplemente espectacular lo de Keylor Navas… El arquero costarricense vuelve a ser fundamental para la victoria de Pumas ante Tigres y gracias a tus votos él es el jugador del partido“, destacaron.

LEA MÁS: Exentrenador de Newell’s Old Boys revela impactante confesión que le hizo Keylor Navas

Simplemente espectacular lo de Keylor Navas… 👏🏼🇨🇷



El arquero costarricense vuelve a ser fundamental para la victoria de @PumasMX ante Tigres y gracias a tus votos él es el #TecateJugadorDelPartido. 🧤@CervezaTecate | #TecatePorTi pic.twitter.com/Ic14iHSi2H — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 15, 2026

Los números respaldan el partidazo

Desde los números y estadísticas también se justifica su partidazo, pues realizó siete salvadas, cuatro dentro del área, tres despejes y un promedio de casi dos goles evitados, para irse con la valla invicta.

La página Sofascore, además, le dio la puntuación más alta del juego con un promedio de 8.1, la mejor junto a su compañero Pablo Bennevendo.