Keylor Navas sorprende al aparecer en concierto de Bad Bunny en México

Keylor Navas fue uno de los invitados especiales elegidos por Bad Bunny para formar parte de uno de los conciertos más comentados de su gira internacional en México.

El arquero apareció en la “Casita” durante el último espectáculo que el artista puertorriqueño ofreció en Ciudad de México, provocando una reacción inmediata del público.

Vestimenta discreta, impacto total

Navas apareció vestido completamente de negro y con gorra, pero su presencia fue reconocida de inmediato. Su participación se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo y rápidamente circuló en redes sociales.

Keylor Navas fue invitado por Bad Bunny a su "Casita". (DUILIO MY/Instagram Pumas.)

Bad Bunny y sus invitados sorpresa

La gira de Bad Bunny se ha caracterizado por incluir figuras destacadas del deporte y el entretenimiento. En esta ocasión, la presencia de Bad Bunny junto a Keylor Navas reforzó el impacto mediático del concierto y demostró la conexión del artista con personalidades internacionales.

Bad Bunny es uno de los artistas más comentados del momento. (Captura Spotify)

Los conciertos del puertorriqueño continúan consolidándose como eventos que combinan música, espectáculo y momentos inesperados que quedan en la memoria del público.