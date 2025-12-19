Legionarios

Keylor Navas y el sentido mensaje que dio a Óscar Duarte tras duro momento que vive uno de sus grandes amigos

Keylor Navas envió un mensaje muy sincero a Óscar Duarte tras conocerse la lesión que tendrá mucho tiempo afuera al defensor

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Keylor Navas tuvo este jueves un bonito gesto con su amigo y excompañero Óscar Duarte, al dedicarle unas palabras de aliento tras la lesión que enfrenta el defensor del Saprissa.

El mensaje de Keylor Navas a Óscar Duarte

En sus historias de Instagram, el arquero del Pumas de México publicó una foto en la que sale junto a “Piedra”, como el apodan de cariño al zaguero con un mensaje muy sincero.

LEA MÁS: Saprissa da las noticias que tanto temía con Óscar Duarte

Óscar Duarte y Keylor Navas son amigos desde hace muchos años. (Juan Carlos Hidalgo)

Mucha fuerza mi hermano. Dios tiene el control de todo. Vamos, que eres más fuerte que cualquier lesión. Estamos con ustedes”, escribió.

En la historia además de etiquetar a su amigo, también lo hizo a las esposas de ambos, Andrea Salas y Vanessa Crespi, pues un golpe que repercute a nivel familiar.

LEA MÁS: El sentido mensaje de Óscar Duarte tras conocerse su lesión: “El dolor es real, pero también lo es mi fe”

Duarte estará muchos meses afuera

Saprissa confirmó este jueves que el jugador sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla, sin embargo no dio el tiempo exacto que estará afuera de acción, pero por el tipo de lesión no será menor a los ocho u nueve meses.

Keylor Navas envió un mensaje de solidaridad a Óscar Duarte.
Keylor Navas envió un mensaje de solidaridad a Óscar Duarte. (Captura pantalla/Captura pantalla)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Keylor NavasÓscar DuarteSaprissaLesión Óscar Duarte
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.