Keylor Navas y el sentido mensaje que dio a Óscar Duarte tras duro momento que vive uno de sus grandes amigos

Keylor Navas tuvo este jueves un bonito gesto con su amigo y excompañero Óscar Duarte, al dedicarle unas palabras de aliento tras la lesión que enfrenta el defensor del Saprissa.

El mensaje de Keylor Navas a Óscar Duarte

En sus historias de Instagram, el arquero del Pumas de México publicó una foto en la que sale junto a “Piedra”, como el apodan de cariño al zaguero con un mensaje muy sincero.

LEA MÁS: Saprissa da las noticias que tanto temía con Óscar Duarte

Óscar Duarte y Keylor Navas son amigos desde hace muchos años. (Juan Carlos Hidalgo)

“Mucha fuerza mi hermano. Dios tiene el control de todo. Vamos, que eres más fuerte que cualquier lesión. Estamos con ustedes”, escribió.

En la historia además de etiquetar a su amigo, también lo hizo a las esposas de ambos, Andrea Salas y Vanessa Crespi, pues un golpe que repercute a nivel familiar.

LEA MÁS: El sentido mensaje de Óscar Duarte tras conocerse su lesión: “El dolor es real, pero también lo es mi fe”

Duarte estará muchos meses afuera

Saprissa confirmó este jueves que el jugador sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla, sin embargo no dio el tiempo exacto que estará afuera de acción, pero por el tipo de lesión no será menor a los ocho u nueve meses.